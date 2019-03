I “nasi rossi” di “Viviamo in positivo - VIP San Marino” il 4 maggio al Parco Ausa

di Alessandro Carli "La medicina è uno scambio d'amore, non un business. L'antidoto a tutti i mali è l'umorismo" ha detto Hunter Doherty "Patch" Adams, medico, attivista e scrittore statunitense che moltissime persone hanno conosciuto grazie alla magistrale interpretazione di Robin Williams nel celebre film del 1998. I suoi "figli" sono sparsi nel mondo. Anche sul Monte Titano dove, dal 2010, opera l'associazione di clownterapia "Viviamo in Positivo – VIP San Marino". Persone che quando indossano la divisa e il naso rosso "abbandonano" i loro nomi e diventano "La timida", "Plita", "Pandilla", "Believe", "Mind". Solitamente si incontrano lì dove sorridere e più difficile: ospedali, case di riposo, comunità, scuole. Per capire e vedere quello che fanno basterà recarsi al Parco Ausa della Repubblica di San Marino il 4 maggio in occasione della "Giornata del Naso Rosso", un evento in cui presenteranno le attività che svolgono.