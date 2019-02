“San Marino è pienamente cooperativo ai fini fiscali”

Promozione a tutto tondo quella che i Ministri delle Finanze dell'Unione Europea hanno riservato alla Repubblica di San Marino, riconosciuta, nell'ultima riunione del Consiglio Ecofin, come "Paese pienamente cooperativo ai fini fiscali". Una decisione basata sulla rispondenza ai criteri di trasparenza fiscale, di equa tassazione e in applicazione delle misure OCSE.

Più precisamente, l'Unione Europea ha fatto proprie le valutazioni svolte nell'ambito del progetto BEPS dell'OCSE, vertenti sulle modifiche intervenute da parte della Repubblica a livello fiscale. La positiva decisione intervenuta dà atto dell'allineamento di San Marino ai principali standard previsti al riguardo. In particolare, attraverso il Decreto Legge n.76 del 28 giugno 2018 "Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali", è stata adeguata la normativa nazionale in materia di agevolazioni fiscali per lo sfruttamento di beni intellettuali alle misure antielusive elaborate dall'OCSE, nell'ambito del Progetto BEPS e, più precisamente, alle misure previste dall'Azione 5; quest'ultima, mira a contrastare le pratiche fiscali dannose, nell'accezione di pratiche legali adottate dagli Stati per competere fra gli stessi nell'attrazione degli investimenti tramite incentivi fiscali o ruling (accordi per la predeterminazione del reddito).

Attraverso la nuova normativa, sono state introdotte nuove norme finalizzate a consentire la fruizione degli incentivi previsti per lo sfruttamento di beni intellettuali, in proporzione agli investimenti effettuati per attività di ricerca e sviluppo in San Marino o, all'estero, presso enti indipendenti.

Nella predisposizione della normativa, sono state considerate le esigenze e le tipicità delle imprese sammarinesi, attuali e di futura costituzione, nell'allineamento con i requisiti imposti per risultare compliant al citato progetto BEPS.

IL CONSIGLIO ECOFIN





Il Consiglio Ecofin è una delle formazioni in cui si riunisce il Consiglio dell'UE. Nella formazione Economia e finanza il consiglio è composto dai Ministri delle finanze degli stati membri e si occupa di coordinare le politiche economiche; sorvegliare la situazione economica; monitorare le politiche di bilancio e le finanze pubbliche dei Paesi membri; euro; mercati finanziari e movimenti di capitale; relazioni economiche con i Paesi terzi.