Cartiera Ciacci: “Non conferiamo né rifiuti né fanghi, bensì fibra di cellulosa”

di Daniele Bartolucci "Con riferimento alla recente interpellanza di Movimento Rete e MDSI, anche al fine di non alimentare allarmismi ingiustificati", Cartiera Ciacci Spa precisa che "lo scarto conferito non è un fango di lavorazione né un rifiuto, bensì fibra di cellulosa derivante dalla lavorazione meccanica della materia prima utilizzata, ovvero carta e cartone riciclato". "Si coglie l'occasione per ribadire che Cartiera Ciacci Spa utilizza esclusivamente carta da macero e già dal 2011 è certificata FSC (standard per la salvaguardia del patrimonio forestale mondiale). Pertanto, nel ciclo produttivo vengono inserite solo ed integralmente materie prime riciclate, senza impiegare cellulosa vergine".