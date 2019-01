La Condotta Slow Food Rimini e San Marino “stappa” il Master per conoscere il vino

La Condotta Slow Food di Rimini e San Marino ripropone il "Master of Food: Vino", un primo approccio al complesso mondo del "nettare di Bacco", dalla produzione dell'uva alla sua trasformazione in prodotto finito. Un percorso ideale dalla vigna alla tavola, cioè da quando si pianta a quando si imbottiglia il vino. Il tutto visto sotto l'imprescindibile lente della degustazione, momento importante di verifica dell'efficacia dei passaggi precedenti e di riconoscimento della bontà, allo scopo di diventare consumatori più attenti e consapevoli. È prevista la degustazione di 5 vini ad ogni lezione. Il corso sarà tenuto dal formatore Slow Food Fabio Giavedoni, curatore della guida Slow Wine. In questa occasione saremo gentilmente ospitati da Bistrot 72, dove Chef Carla Casali propone ogni giorno una pausa pranzo salutare, piacevole ed etica. Su prenotazione, nelle serate del Master, sarà possibile concordare con Carla una cena per chi desidera provare la sua cucina. Bistrot 72 si trova a Cerasolo (RN) all'interno di Ecoarea Better Living, edificio ad alte prestazioni energetiche per esposizione prodotti, mostre ed eventi aziendali. La partecipazione al Master of Food: Vino ha un costo di 165€ per i soci Slow Food e di 190€ per chi ancora non fosse socio (quota comprensiva della tessera di iscrizione annuale). Per i soci Slow Food Giovani (under 30 anni) il costo è di 155 euro e di 165 euro per chi ancora non fosse socio (quota comprensiva della tessera di iscrizione annuale). In tutti i casi è gentilmente richiesto il versamento di una caparra di 50 euro che verrà detratta al momento del saldo all'inizio del corso. Termine iscrizioni: 28 gennaio 2019. Info: Serena (331.7689938) e Raffaella (340.3900398) oppure Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.