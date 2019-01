San Marino, immatricolazioni auto: vince ancora il diesel

di Alessandro Carli Il diesel è ancora il combustibile preferito dai sammarinesi, ma continua il trend di crescita delle automobili elettriche o ibride. In attesa dei dati definitivi di fine anno – il bollettino di statistica dell'UPECEDS è aggiornato al 30 settembre 2018 -, andiamo a leggere i numeri (e le relative tipologie di combustibili) per quel che concerne le immatricolazioni nella Repubblica di San Marino. Come detto, vince il gasolio: dal 1 gennaio al 30 settembre 2018 i veicoli immatricolati sono stati 1.486. A fine 2015 erano 1.956, a fine 2016 2.140 e a fine 2017 2.122. Al secondo posto la benzina: nei primi 9 mesi dell'anno i veicoli immatricolati sono stati 466 (598 a fine 2015, 555 a fine 2016 e 571 a fine 2017). Gli autoveicoli elettrici o ibridi nuovi immatricolati da gennaio in poi sono stato complessivamente 92. Nel 2015 erano 23, 57 l'anno successivo e 113 nel 2017. 45 le quattro ruote a benzina + altro combustibile (7 nel 2015, 39 nel 2016 e 66 nel 2017); 13 invece le auto a GPL da gennaio a settembre 2018 (42 a fine 2015, 26 a fine 2016 e 23 a fine 2017). Infine le auto a metano: solo 6 nei primi nove mesi del 2018 quando nel 215 erano risultate 41, 20 nel 2016 e 15 nel 2017 (va ricordato comunque che sul Titano non ci sono distributori di metano). IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE PER MARCA

Interessanti anche i "nomi" degli autoveicoli acquistati da gennaio a settembre 2018. Tre sono i "brand" storicamente in tripla cifra: Audi, Fiat e Volkswagen. Audi nel 2015 ha totalizzato 128 immatricolazioni, 147 nel 2016 e 151 nel 2017. 101 le Fiat immatricolate nel 2015, 106 l'anno dopo e 151 nel 2017. Per Volkswagen invece 175 nel 2015, 161 nel 2016 e 184 nel 2017. Tripla cifra raggiunta da tutti e tre al 30 settembre 2018 con Volkswagen in testa con 155 immatricolazioni seguita da Audi (104) e Fiat (102). LE AUTOMOBILI DI LUSSO

Una breve finestra sulle automobili di lusso. Nel 2018 è stata immatricolata una Ferrari (2 nel 2015, 1 nel 2016 e 2 nel 2017), una Lamborghini (zero nel triennio precedente), una Rolls Royce (zero nel 2015, 2016 e 2017) e una Tesla (una nel 2015, 3 nel 2016 e 1 nel 2017), cinque Jaguar (zero nel 2015, 4 nel 2016 e 10 nel 2017) e altrettante Maserati (2 nel 2015, 5 nel 2016 e 6 nel 2016), 18 invece le Porsche (come nel 2015 mentre nel 2016 sono state 16 e 21 l'anno successivo). L'ETÀ "AVANZATA" DELLE 2 E 4 RUOTE

Su un totale di 11.626 motoveicoli e ciclomotori, 4.585 hanno un'età tra gli 11 e i 20 anni e 3.019 oltre i 20 anni. 282 invece quelli che hanno meno di un anno. Per quanto riguarda invece gli autoveicoli, su un totale di 35.816 circa un terzo (12.144) ha un'età tra gli 11 e i 20 anni e 4.458 oltre i 20 anni. Il parco mezzi complessivo della Repubblica di San Marino al 30 settembre 2018 (mezzi di lavoro e mezzo di locomozione) conta 54.607 unità.