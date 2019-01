Prorogata per tutto il 2019 la riduzione di 15 cent./litro sull’acquisto del gasolio

di Daniele Bartolucci Con il Decreto Delegato 153/2018 sono state accolte le istanze di ANIS e del settore trasporti, per l'ulteriore proroga della riduzione di 15 centesimi al litro, relativa alle accise sugli acquisti di gasolio sino al 31 dicembre 2019.Tale riduzione è relativa agli acquisti di carburante destinato al rifornimento di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, effettuata dagli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi che abbiano almeno 25 unità lavorative su base media nel periodo di riferimento, e per gli operatori che effettuano attività di trasporto persone che abbiano almeno 5 unità lavorative su base media nel periodo di riferimento. Nello specifico, il Decreto recita: "Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n 114, come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.172, dal Decreto Delegato 29 dicembre 2015 n.193, dal Decreto Delegato 12 gennaio 2017 n.3, dal Decreto Delegato 29 giugno 2017 n.71 e del Decreto Delegato 29 marzo 2018 n.33 è prorogato fino all'adozione dei provvedimenti in materia riorganizzazione degli incentivi e agevolazioni fiscali di cui all'articolo 44 della Legge 21 dicembre 2017 n 147 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".