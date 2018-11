ITV e Gino D’Acampo hanno incontrato le eccellenze agroalimentari del Titano

La gastronomia e le bellezze paesaggistiche della Repubblica di San Marino sono state protagoniste in prima serata sul canale televisivo britannico ITV. L'episodio dedicato a San Marino, che è stato trasmesso mercoledì 8 novembre alle 20.00, fa parte della serie "Gino's Adriatic Coastal Escape", format che vede lo chef Gino D'Acampo visitare i luoghi più belli della penisola italica. Lo Chef di origini italiane, imprenditore di successo e volto televisivo molto noto in Gran Bretagna, ha reso omaggio alle eccellenze agroalimentari locali preparando, con la complicità dello Chef Fabio Rossi e del Ristorante Righi un dessert a base di miele, latte e panna Terra di San Marino. Oltre alle curiosità gastronomiche, il pubblico britannico ha anche avuto modo di ammirare alcune fra le location più significative del centro storico, tappe di un itinerario che D'Acampo ha percorso con vivo interesse, accolto dall'Ambasciatore Antonella Mularoni. Anche le tradizioni sono state messe in risalto, grazie all'incontro con la Federazione Balestrieri Sammarinesi, che ha avvicinato Gino all'antica arte del tiro con la balestra.