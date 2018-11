Ok alla moneta unica, bocciata invece l’Unione europea

Euro sì, Europa no. La maggioranza degli italiani hanno risposto in questo modo al sondaggio promosso da "Eurobarometro" e condotto nel mese di settembre da Kantar Public in tutti i 28 Stati membri (gli intervistati sono stati 27.601). Se la moneta unica piace sia in Italia che nel resto delle altre Nazioni, la posizione espressa sull'appartenenza all'Unione europea è diametralmente opposta: in caso di Italexit, meno della metà – esattamente il 44% degli italiani - voterebbe per restare nell'Ue contro il 66% a livello europeo. Il report, quasi a chiosa della preferenze espresse dagli italiani, ricorda che oggi più della metà dei britannici (53%) voterebbe per il "remain" e uno su tre per la "Brexit". Tra i cittadini europei, così ancora "Eurobarometro", solo "il 17% degli intervistati sarebbe a favore dell'uscita dall'UE del proprio Paese". Un terzo (32%) degli europei ha un'opinione positiva sul Parlamento europeo, un quinto (21%) esprime un parere negativo e una maggioranza relativa (43%) rimane neutrale, rivela il sondaggio in base al quale, inoltre, il 48% degli intervistati vorrebbe che l'Ue svolgesse un ruolo più significativo in futuro, mentre il 27% preferirebbe fosse ridimensionato. In base alla rivelazione cresce anche la consapevolezza delle elezioni europee del prossimo anno, con il 41% che identifica correttamente la data a maggio 2019 - un aumento di nove punti percentuale rispetto ad un'indagine analoga di sei mesi fa -, e il 51% degli intervistati che si dichiara interessato alla tornata elettorale europea. Tuttavia, il 44% ancora non sa dire quando si voterà. IL COMMENTO DI TAJANI

"In quasi tutta Europa cresce l'apprezzamento per l'appartenenza all'Unione e per i benefici che ne derivano, con livelli record dal 1983. Anche la moneta unica piace alla grande maggioranza dei cittadini. In Italia il gradimento per l'Euro supera la media europea - 65% contro il 61% -, ed è cresciuto del 4% rispetto a marzo 2018" ha affermato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commentando i nuovi dati Eurobarometro. "Ma non possiamo certo cullarci sugli allori. In alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, la percentuale di chi pensa che l'appartenenza all'Ue sia positiva è ancora troppo bassa. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi per dimostrare che l'Unione sa dare risposte davvero efficaci ai principali problemi degli europei, come immigrazione, sicurezza e disoccupazione".