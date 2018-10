Il piano nazionale delle attività di controllo per la conformità dei prodotti chimici

Newsletter ricca di novità, quella del Centro REACH. Vediamo assieme le principali. È stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute la rendicontazione del piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici relativa all'anno 2017. Il documento ha l'obiettivo di fornire un quadro nazionale delle attività di controllo per la verifica di conformità dei prodotti chimici ai Regolamenti REACH e CLP in attuazione del "Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2017". È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE C290 del 17/09/2018) la decisione di rilascio relativa all'autorizzazione all'immissione sul mercato all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del Regolamento REACH. L'autorizzazione riguarda l'uso della sostanza: Tricloroetilene, il titolare dell'autorizzazione è: Blue Cube Germany Assets GmbH&Co. KG. Gli usi autorizzati sono: 1 - Uso del tricloroetilene per la pulizia di componenti industriali tramite sgrassaggio a vapore in impianti chiusi nei casi in cui si applichino requisiti specifici (sistema di parametri d'uso); 2 - Uso industriale come coadiuvante chimico (impianto chiuso) nella produzione del materiale alcantara 3 - Uso del tricloroetilene negli imballaggi; 4 - Uso del tricloroetilene nelle formulazioni; 5 - Uso del tricloroetilene come solvente di estrazione per il bitume nell'analisi dell'asfalto. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE L243 del 27/09/2018) la Decisione della Commissione, relativa ad una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di talune famiglie di biocidi contenenti creosoto proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del Regolamento 528/2012. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE L222 del 03/09/2018) una rettifica all'articolo 1, punto 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del Regolamento 528/2012. La rettifica, nella sola lingua italiana, chiarisce che lo stesso prodotto è identico ad un altro prodotto - sia questo un biocida, una famiglia di biocidi o un biocida appartenente ad una famiglia di biocidi. www.centroreach.it