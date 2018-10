Best Performance Award 2018, il premio per l’eccellenza dell’impresa italiana

Il futuro è a sostenibilità. Per questo SDA Bocconi School of Management in collaborazione con J.P. Morgan Private Bank, PwC, Thomson Reuters e Gruppo 24 Ore, ha promosso e sostenuto per il secondo anno consecutivo il Best Performance Award, il premio assegnato all'eccellenza dell'impresa italiana, che anche quest'anno ha dimostrato di poter essere competitiva su larga scala. Nell'ambito della cerimonia di premiazione presso l'aula magna dell'Università Bocconi, sono stati premiati i vincitori di questa seconda edizione, caratterizzata da grande partecipazione e fermento, a testimonianza dell'interesse che ruota intorno al futuro della nostra impresa, al suo sviluppo e alle sue declinazioni possibili. Il premio, unico nel suo genere, ha giudicato le aziende selezionate secondo tre standard: eccellenza economico-finanziaria; innovation&technology; impatto umano, ambientale e di governance. Ogni azienda candidata ha compilato un questionario relativo a questi tre pilastri, proponendosi di fatto come potenziale vincitrice di un premio che rappresenta un unicum nel panorama italiano: a differenza di altri, il Best Performance Award ha una natura squisitamente scientifica ed è assolutamente trasparente. È matematico il rigore con cui si valutano le aziende, i cui punteggi finali vengono stilati secondo un algoritmo e in maniera completamente anonima; ed è trasparente perché fin dal primo istante le aziende possono accedere ai criteri di selezione, disponibili sul sito del premio, verificarli e proporre una autocandidatura. Cinque categorie, questi i vincitori 2018: • Best Performer Large Company: Biesse Group; • Best Performer Medium Company: Irritec; • Best Performer Small Company: Haemotronic; • Best Performer Overall: Epta Group; • Best Performer From steady to ready: Eolo. "La costante innovazione tecnologica e digitale di prodotto e dei processi chiave in contesti altamente competitivi e in continuo cambiamento – commenta l'Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE Giuseppe Cerbone – continua ad essere un driver fondamentale per accelerare la creazione di valore nelle imprese, come testimoniato anche quest'anno dal Best Performance Award".