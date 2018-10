Dalla Svezia sino a San Marino per avere una maglietta del Faetano Calcio

La partita di campionato sammarinese tra Faetano e Cosmos di sabato 6 ottobre ha visto sugli spalti del campo di Domagnano uno spettatore particolare. Si tratta di Daniel Eklund, tifoso proveniente dalla lontana Svezia. Ma cosa porta un ragazzo svedese ad attraversare quasi tutta l'Europa per assistere dal vivo una partita del campionato sammarinese? Una collezione. Daniel Eklund sta cercando infatti di avere una divisa proveniente da ciascuno dei campionati di calcio del continente europeo. E per il campionato che si svolge nella Repubblica di San Marino Daniel ha scelto proprio la squadra del Faetano Calcio. Nei giorni scorsi il giovane si è messo in contatto con la Federazione sammarinese e con la società faetanese che si è adoperata per assecondare la sua "originale" richiesta. E così sabato Daniel Eklund ha aggiunto un nuovo cimelio alla propria collezione che ormai conta più di 40 pezzi tutti diversi. A consegnagli la divisa gialloblù è stato direttamente il presidente Fabio Gasperoni (nella foto di tribunapoliticaweb.sm) che ha ringraziato il giovane svedese sentitamente per aver scelto proprio il Faetano tra le squadre sammarinesi e gli ha augurato di poter completare quanto prima la propria collezione.