San Marino RTV, il lancio (e i nomi) del palinsesto 2018-2019

di Alessandro Carli Con l'omaggio-ricordo all'imprenditore Roberto Valducci si è aperta, il 29 settembre, il Gala di presentazione del nuovo palinsesto televisivo 2018/2019 di San Marino RTV. Impreziosita dalla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, la serata – ospitata all'interno del Centro Congressi Best Western Palace Hotel di San Marino e condotta da Giancarlo Dotto – ha "illustrato" i progetti del nuovo "anno". E lo ha fatto non solamente attraverso i "video di lancio", ma anche con i volti e le parole dei protagonisti. Sul palco, oltre al Presidente di RTV Davide Gasperoni, anche Alan Friedman, impegnato, assieme al Direttore Generale Carlo Romeo in "Il colore dei soldi", un nuovo programma settimanale che racconterà la finanza attraverso i classici del cinema. Friedman poi ha ricordato che "Fidel Castro, ai tempi dell'università, era una promessa del baseball" e che a 12 anni partecipò "alla prima campagna elettorale di Robert Kennedy". Sport, quindi baseball e basket, ma anche salute (Luciano Onder ha spiegato che ne "La Casa della Salute" si daranno "informazioni per fare prevenzione" dando spazio anche "alle novità, come ad esempio i farmaci tecnologici") e alla "cultura". Cultura di mare con il viaggio, in onda il 4 dicembre (il giorno di Santa Barbara), sulla nave più bella del mondo, l'Amerigo Vespucci, su cui RTV è salita per quattro mesi. L'Ammiraglio Roberto Camerini e il tenente di vascello Alessandro Consoli hanno ricordato alla platea che "il mare va rispettato". Cultura poi con Andrea Camilleri intervistato da Carlo Romeo, con il ritorno di Francesco Guccini all'Osteria delle Dame di Bologna.