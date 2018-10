San Marino, ANIS: consegnati gli attestati del Master Junior RRU

"Selezionare, gestire, formare, coinvolgere nelle strategie aziendali le risorse umane diventa una priorità per il business aziendale e per il benessere di chi lavora. Le imprese lungimiranti lo hanno da tempo capito. Diventa allora sempre più strategica la funzione del Responsabile delle Risorse Umane anche nelle piccole e medie imprese, che viene a configurarsi come uno dei partner insostituibili del business e, nello stesso tempo, il mediatore culturale delle diversità di talenti e di sensibilità che connotano oggi le persone che lavorano. Si tratta di un compito paragonabile a un equilibrista con asta su un filo sottile o a un direttore d'orchestra capace di costruire un rapporto personale con ciascun orchestrale". Così il professor Renato di Nubila, Direttore del Master Junior organizzato da ANIS e Assoservizi e che vede tra i partner del progetto Alluminio Sammarinese, Colombini Group, Gruppo SIT e Del Conca, aveva presentato il percorso formativo. Ciclo che per Andrea Giri, Daniela Ceccoli, Daniela Malpeli, Davide Casadei Valentini, Emanuele D'Amelio, Luna Cervellini, Manuela Zafferani, Mara Giannini, Massimo Ghiotti, Massimo Mancini, Mauro Montanari, Milena Tartarini, Morris Casali, Sandra Stacchini, Sara Toccaceli, Silvia Costa, Valentina Marchetti e Veronica Iriti si è concluso il 2 ottobre con la consegna degli attestati di frequentazione al "Master Junior per Responsabile Risorse Umane", avvenuta nella sala corsi "Enzo Donald Mularoni" dell'Associazione Nazionale Industria San Marino. La cerimonia si è svolta alla presenza del Segretario Generale dell'ANIS William Vagnini – che si è complimentato con ciascuno di loro per il percorso svolto - e del Direttore del Master, il professor Renato Di Nubila, che ha spiegato che "l'attestato certifica il percorso svolto, lo accredita e lo rende riconoscibile. In pratica aiuta a scoprire il merito delle persone".