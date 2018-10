Banca di San Marino, leasing: tipologie, soggetti coinvolti, costi e durata

di Alessandro Bollini Il leasing è una forma di finanziamento con la quale il cliente (utilizzatore o conduttore), in cambio di un canone periodico, ottiene la disponibilità di un bene e ne acquisisce la proprietà al termine del contratto, esercitando il diritto di riscatto. I soggetti coinvolti in un contratto di leasing sono: • Utilizzatore: persona fisica o giuridica che sceglie e utilizza il bene nell'ambito dell'esercizio di un'impresa o professione; • Concedente: colui che acquista il bene scelto dall'utilizzatore ne conserva la proprietà fino al momento dell'eventuale riscatto; • Fornitore: colui che vende l'immobile scelto dall'utilizzatore. Tipologie di Leasing: • Leasing a canone variabile: l'importo del canone risente delle variazione del parametro di riferimento che determina il tasso di interesse applicato (euribor 3 mesi + spread), in caso di variazione del tasso il canone viene variato in base alle oscillazioni del parametro. • Leasing a canone costante: l'importo del canone viene concordato con la Banca inizialmente e rimarrà costante per tutta la durata del leasing; • Leasing a canone erratico: viene stipulato in base ai flussi di cassa del conduttore. Costi di sottoscrizione contratto di leasing al momento dell'acquisto: • Imposta di proprietà: 6,40% calcolata sul prezzo di acquisto (se immobile di terzi); • In caso di prima casa 0,40% + 100,00 tassa fissa Costi di registrazione del contratto di leasing • 0,25% sul valore finanziario del contratto. • Spese legali. Costi al momento del riscatto del contratto di leasing: • Imposta di proprietà 6,40% calcolata sul 5% del valore dell'operazione finanziaria; • Spese legali. Cosa prevede la normativa vigente a San Marino (Legge 19 novembre 2001 n° 115 "legge sulla locazione finanziaria"): • durata massima 30 anni - minima 4 anni; • importo massimo finanziabile 80% del valore di acquisto del bene; • importo minimo finanziabile 20% del valore di acquisto del bene; • deducibilità, per i soggetti giuridici, dell'anticipo; • deducibilità dell'intero canone per i soggetti giuridici (quota capitale e quota interessi); • agevolazioni fiscali in caso di subentro al contratto di leasing (1,50% sul prezzo di cessione + 0,25% sul valore del contratto); • accesso al Fondo Servizi Sociali/Credito agevolato per il beneficio del contributo in conto interessi.