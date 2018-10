TEDx: le idee salgono sul palco del Centro Congressi Kursaal

di Daniele Bartolucci

Tutto pronto per il primo TEDx a San Marino: sabato 6 ottobre al Palazzo Kursaal "si diffonderanno idee", grazie all'iniziativa di un team di giovani sammarinesi che oltre un anno fa hanno deciso di portare nel loro Paese un format famoso e accreditato a livello mondiale. Lo faranno grazie a 11 speaker (in verità 14, visto che uno è il gruppo dei Trejolie) di livello internazionale e provenienti da diversi settori. Conosciamoli meglio.

Trejolie I presentatori ufficiali nonché speaker della prima edizione di TEDxCittàdiSanMarino – Liberi di Essere Grandi saranno i Trejolie, vincitori dell'edizione 2017 di Italia's Got Talent!: Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari. Saliranno sul palco come speaker alle 16:55.

Valentino Magliaro È stato scelto dal 44° Presidente USA Barack Obama come Civic Leader italiano nel Mondo, in occasione del primo Summit Internazionale di Obama Foundation. Sul palco alle ore 14:45.

Francesca Corrado E' Presidente della startup no-profit Play Res, che si occupa di ricerca scientifica sul gioco in tutte le sue forme. A San Marino si presenta anche, se non soprattutto, come ideatrice della prima Scuola di Fallimento, il cui obiettivo è divulgare una sana cultura dell'errore e del fallimento in ambito scolastico e aziendale. Sul palco alle 17:15.

Francesco Tamagnini è un giovane scienziato sammarinese (laureato in Biotecnologie Farmaceutiche e PhD in Neurofisiologia) che fa ricerca sulla malattia di Alzheimer persso l'University of Reading – Reading School of Pharmacy. Sul palco alle 17:55.

Shahar Larry Innovatore a livello professionale da quasi vent'anni, ha collaborato con alcune delle più importanti multinazionali a livello mondiale e con startup di successo dedicandosi a vari ambiti, per cui è un buon conoscitore dell'ecosistema delle startup sia nel contesto israeliano che internazionale. Negli ultimi due anni, si è concentrato sulle tecnologie collaborative (in particolare blockchain) e nella promozione dell'innovazione ad alto impatto. Sul palco alle 14:15.

Andrea Geremicca Appassionato e grande studioso di tecnologie esponenziali come blockchain, intelligenza artificiale, biotecnologie, stampa 3D, Andrea è CMO e co-founder di Impactscool, un'organizzazione internazionale si occupa di formazione e divulgazione sui temi legati alle nuove tecnologie e al futuro. Sul palco alle 15:15.

Caterina Micolano Ha fondato e dirige Sociallymadeinitaly, il primo vero e proprio distretto produttivo etico italiano per il mondo del fashion, ed è inoltre project manager della Sustainable Development School, un nuovo modello di scuola che ha l'obiettivo ambizioso di formare le future generazioni alla cultura della sostenibilità. Sul palco alle 15:55.

Sergio Mottola L'attuale Presidente di San Marino Innovation,è esperto di strategia aziendale, trasformazione digitale e open innovation: da oltre 12 anni si occupa di coordinare e gestire progetti complessi di trasformazione aziendale, con una visione chiara e un approccio agile e concreto orientato verso il futuro. Sul palco alle 15:35.

Demyd Maiornykov Nato nella regione di Lugansk, dove attualmente è in corso una guerra civile tra milizie russe e ucraine, Demyd è un giovane delegato all'interno del Congress of Local and Regional Authorities of the Council of the European Union, dove difende gli interessi e i diritti dei giovani, per garantire che i punti di vista delle nuove generazioni siano presi in considerazione. Nel 2017, insieme al suo migliore amico, ha fondato Video Industry Development Group – vidgroup, agenzia che aiuta le organizzazioni non governative a creare video promozionali, in modo che possano meglio fornire e comunicare i risultati, i valori e i successi dei loro progetti. Sul palco alle 17:35.

Nidaa Badwan E' un'artista e fotografa nata negli Emirati Arabi e cittadina palestinese, nota per la sua protesta artistica e pacifica riguardante la condizione del suo popolo e per le mostre internazionali a lei dedicate grazie all'opera 100 Days of Solitude (100 Giorni di Solitudine). Salirà sul palco alle 18:15.

Sebastiano Bastianelli Psichiatra e psicoterapeuta, membro del CRRI (Centro Ricerche Relazioni Internazionali) e co-direttore dell'Osservatorio Permanente Condizione Giovanile dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Ha studiato con particolare attenzione e condotto ricerche riguardanti il tema del capitale sociale e delle sue correlazioni con qualità della vita, la democrazia e la felicità. Sul palco alle 14:55.

L'apertura dei lavori è prevista per le 12:30 con il check-in, quindi alle 13:50 la Talk registrata e alle 16 l'inizio del TEDx vero e proprio. Coffee break previsto alle 16:45, poi al termine dei lavori, tutti i partecipanti si ritroveranno assieme per un aperitivo.