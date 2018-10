“TEDx: idee che meritano di essere diffuse, anche qui”

di Daniele Bartolucci "Portare qualcosa di fresco, innovativo e di respiro internazionale nella nostra Repubblica". Questo lo spirito che ha mosso Nicola Giancecchi, Carla Cervellini e Michele Sapignoli, nell'organizzare il primo evento TEDx nella Repubblica di San Marino, che si svolgerà il prossimo 6 ottobre al Palazzo Kursaal. Un evento di cui si parla molto in questi giorni a San Marino: c'è molta curiosità e aspettativa, che San Marino Fixing (che ha deciso di appoggiare l'iniziativa come media partner) cercherà di soddisfare attraverso le parole degli stessi organizzatori. Non prima di aver fatto un po' di chiarezza sul format. "Per capire che cos'è TEDx", spiega infatti Nicola Giancecchi, "dobbiamo prima capire cos'è TED, ovvero un'organizzazione mondiale no-profit dedicata alle idee che meritano di essere diffuse. Durante le conferenze TED gli speaker portano sul palco idee innovative, risultati di ricerche o scoperte in grado di stimolare il pubblico ed accendere una luce per illuminare la mente di chi ascolta. I brevi interventi di 18 minuti spaziano dalla tecnologia all'intrattenimento, dall'ingegneria al design, dall'arte ai diritti umani, e sono presentati da speaker provenienti da diversi ambiti: aziende, università, organizzazioni senza scopo di lucro, ecc. TED è nata come una conferenza di quattro giorni in California circa 30 anni fa, oggi è una realtà a livello mondiale che chiama a raccolta i maggiori pensatori mondiali come Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking e Sarah Silverman. TEDx è invece il programma di eventi locali indipendenti, che riuniscono le persone per condividere un'esperienza simile a TED. In un evento TEDx, i video dei TED Talks e gli speakers dal vivo si combinano per scatenare discussioni e connessioni profonde. Questi eventi locali sono chiamati TEDx, dove la "x" sta per "evento TED indipendente" e TEDx Città di San Marino si inserisce proprio in questo contesto", spiega Giancecchi. Ma anche il territorio viene contestualizzato, come si capisce bene dallo slogan scelto: "Liberi di essere grandi". "Liberi di essere grandi", spiega Carla Cervellini, "perché parlare di idee e persone grandi in un Paese di soli 61 chilometri quadrati è un bellissimo paradosso: significa sognare oltre i propri limiti, pensare al futuro senza la paura di osare, credendo nella bellezza delle proprie idee – dalla più semplice a quella più impossibile – dando tutto se stessi per realizzarle". "Inoltre", spiega sempre Cervellini, "avremo l'opportunità di ospitare speakers provenienti da background differenti, alcuni persino da Ucraina ed Israele. Sul palco si alterneranno sia eccellenze sammarinesi come Francesco Tamagnini, ricercatore presso la University of Reading per la malattia di Alzheimer, che personalità come Shahar Larry, blockchain Evangelist e Concept Architect israeliano, o Demyd Maiornykov, delegato al Consiglio d'Europa per l'Ucraina. Insieme a loro saranno nostri ospiti anche Francesca Corrado, ideatrice della prima Scuola di Fallimento, Valentino Magliaro, civic leader per l'Italia all'Obama Foundation Summit, Nidaa Badwan, artista e fotografa palestinese la cui storia è finita sul New York Times, Andrea Geremicca, co-fondatore di Impactscool, Caterina Micolano, ideatrice di progetti di alta moda con donne in carcere, Sergio Mottola, presidente di San Marino Innovation e, infine, Sebastiano Bastianelli, direttore del dipartimento di scienze umane dell'Università di San Marino". Tecnologia e design, come era all'inizio l'idea del TED nella Silicon Valley, ma anche medicina, salute, sociale, business e arti, in un mix in continua ricerca di elementi di congiunzione: sarà questo il TEDx di San Marino. Ma anche molto altro, a iniziare da quel pizzico di buonumore che sicuramente sapranno dare gli originalissimi conduttori e special guests dell'evento, ovvero i vincitori di Italia's Got Talent 2017: il trio comico Trejolie. "Sono veramente dei ragazzi fantastici", commenta Michele Sapignoli, "e si sono dimostrati da subito estremamente entusiasti nell'affiancarci in questa esperienza innovativa. Noi, dal canto nostro, siamo davvero ansiosi di sentirli, ci sarà da ridere. Si parlerà dunque di scienza, di tematiche sociali, di sviluppo. Siamo veramente orgogliosi di poter dare il benvenuto in Repubblica a questi speakers che ci sapranno certamente ispirare con le loro visioni ed idee". Il programma ufficiale e l'acquisto dei biglietti

Il TEDx Città di San Marino si svolgerà il 6 ottobre nelle sale del Palazzo Kursaal, a partire dalle 14. I biglietti sono acquistabili online su www.tedxcittadisanmarino.com, dove si possono trovare anche tutte le informazioni sugli speakers e il programma ufficiale. Si ricorda che i posti sono limitati e molti sono già stati acquistati. Esistono diverse tipologie di biglietti: dopo il successo della vendita dei primi biglietti "Montale" - esauriti in meno di 24 ore - continua la vendita online del ticket "Cesta" che prevede il coffee break e l'aperitivo, la bag e il gadget ufficiali. Acquistando, invece, il biglietto "Guaita", è possibile riservare il posto nelle prime file e partecipare alla cena insieme agli speaker la sera prima dell'evento, presso l'Osteria La Taverna, il ristorante dello chef stellato Luigi Sartini. Marco Bruschi e Chiara Guiducci vincono la prima TEDx Night Run di San Marino



Il clima TEDx ha già iniziato a coinvolgere centinaia di persona a San Marino. Collegata all'evento del 6 ottobre, si è infatti svolta lo scorso 22 settembre la TEDx San Marino Night Run, la prima corsa in notturna nelle contrade del centro storico di San Marino. Almeno 200 i partecipanti, atleti e non, che hanno preso parte all'evento non competitivo di 5 km nel suggestivo sito patrimonio dell'umanità Unesco, reso ancora più magico dalla luna piena sopra le tre torri. Fra le donne la vincitrice è stata la sammarinese Chiara Guiducci, seconda Oana Alina Popa e terza Selene Bertini. Il podio maschile: Marco Bruschi, Stefano Ridolfi, Lorenzo Bugli.