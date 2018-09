TEDx: anche sul Monte Titano si diffonderanno idee

di Daniele Bartolucci

Un disco rosso sul palco, all'interno del quale il relatore – rigorosamente in piedi – parla al pubblico. Il format che ha reso TED una delle conferenze più importanti ed efficaci del mondo è molto più potente di quello che potrebbe sembrare dalla sua apparente semplicità. E nella versione "indipendente", ovvero TEDx, sta per arrivare anche a San Marino, il prossimo 6 ottobre.

IL SUCCESSO DEI "DIFFUSORI DI IDEE"

Limitati dallo spazio (il disco rosso) e dal tempo (18 minuti), speaker di fama internazionale, vip, capi di Stato o artisti, hanno contribuito a creare uno dei "diffusori di idee" più innovativi della storia. E questo da quasi trent'anni, perché dal 1990 ad oggi, prima negli USA e poi nel resto del globo, le personalità più importanti della società (da Bill Gates a Jane Goodall, Sir Richard Branson, Bill Clinton, Philippe Starck, Sal Khan e Daniel Kahneman) hanno calcato quel palco e hanno raccontato come hanno raggiunto l'eccellenza nei loro settori, dimostrando che cambiare le cose in meglio è possibile. E' questa la chiave di lettura (o meglio, di ascolto) delle conferenze TED: l'innovazione. Inizialmente si parlava solo di tecnologia e design, "motori" della Silicon Valley dove Richard Saul Wurman e Harry Marks fondarono il marchio nel 1984 (l'evento oggi è curato da Chris Anderson e gestito dalla fondazione non-profit, The Sapling Foundation), poi il raggio d'azione si è allargato, forte della consapevolezza che nella società globale le interazioni tra diversi settori non sono solo possibili, ma portano molto spesso valore aggiunto.

L'EVENTO A SAN MARINO PRESENTATO DAI TREJOLIE

Anche far dialogare settori in teoria lontanissimi è di per sé un'innovazione. Ancora di più lo è portare questo genere di eventi lì dove non erano mai stati organizzati, ovvero a San Marino. Annunciata in primavera, sta infatti per arrivare sul Titano la prima edizione di TEDx Città di San Marino: l'atteso evento si svolgerà nelle sale del Palazzo dei Congressi Kursaal nel pomeriggio di sabato 6 ottobre con un tema molto attinente alla storia dell'antica Repubblica, ovvero "Liberi di essere grandi". Seguendo la filosofia delle idee che meritano di essere diffuse (Ideas Worth Spreading), gli speaker, provenienti come da tradizione da diversi ambienti, si alterneranno sul palco in interventi da 18 minuti per esporre le proprie idee, invenzioni, scoperte in svariati ambiti - dalla tecnologia al sociale, dall'arte all'intrattenimento - e scatenare discussioni e connessioni profonde tra il pubblico.

San Marino Fixing ha aderito all'iniziativa, sostenendola come media partner. L'evento, infatti, come tutti i TEDx, è concesso sotto licenza TED ed è prodotto ed organizzato indipendentemente da volontari sammarinesi, con l'obiettivo di dialogare e dare alle persone un'opportunità di condividere le proprie passioni, idee ed esperienze. Tutto ciò grazie ad una serie di speaker che porteranno sul palco la propria idea degna di essere diffusa in brevi interventi: Francesca Corrado, Valentino Magliaro, Francesco Tamagnini, Shahar Larry, Andrea Geremicca, Demyd Maiornykov, Caterina Micolano, Sergio Mottola, Nidaa Badwan e Sebastiano Bastianelli. Speaker d'eccezione, nonché presentatori, i vincitori di Italia's Got Talent 2017: i Trejolie,l il trio comico composto da Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari.

COME PARTECIPARE: TICKET E PROMOZIONI

Dopo lo straordinario successo della vendita dei primi biglietti "Montale" - lanciati sul sito ufficiale ed esauriti in meno di 24 ore - continua la vendita online del ticket "Cesta" direttamente sul sito www.tedxcittadisanmarino.com. L'ingresso viene così arricchito dal coffee break e dall'aperitivo inclusi e verranno consegnati la bag e il gadget ufficiali. Acquistando, invece, il biglietto "Guaita", è possibile riservare il posto nelle prime file della sala conferenze e partecipare alla cena insieme agli speaker la sera prima dell'evento. Per tutte le informazioni si può già visitare il sito web www.tedxcittadisanmarino.com, dove troverete tutte le informazioni, i contatti e-mail e i riferimenti alle pagine social su Facebook, Twitter e Instagram. Dal sito ci si potrà inoltre registrare alla newsletter per rimanere aggiornati sull'evento.