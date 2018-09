San Marino, il semestre reggenziale Tomassoni-Santolini

Il Consiglio Grande e Generale ha provveduto a nominare i Capitani Reggenti in carica per il semestre reggenziale 1° ottobre 2018 - 1° aprile 2019: Mirco Tomassoni, indicato da Sinistra Socialista Democratica e alla sua seconda esperienza da Capitano Reggente, e Luca Santolini, scelto dal Movimento Civico 10. MIRCO TOMASSONI Mirco Tomassoni è nato a Borgo Maggiore il 24 aprile 1969. E' sposato e ha una figlia. E' dipendente dell'Ufficio della Polizia Civile di San Marino e, dal 2014 al 2017, è stato presidente della sezione di San Marino dell'International Police Association. Dalla XXVI legislatura sino a quella attuale, ha fatto parte ininterrottamente del Consiglio Grande e Generale; ha già ricoperto la più alta carica dello Stato nel semestre 1° ottobre 2007 – 1° aprile 2008. Dal 2006 è membro del gruppo nazionale di San Marino presso l'Unione Interparlamentare, di cui è stato nominato presidente nel gennaio 2017. E' membro delle commissioni consiliari permanenti I e IV. Dal 2009 ad oggi, inoltre, è membro del comitato consultivo dell'Istituto per la Diplomazia Culturale di Berlino e dal 2004 ad oggi è presidente dell'Associazione Sportiva e Culturale di San Marino Attiva-Mente. "È per me un ulteriore impegno che si preannuncia particolarmente difficile, ma anche una sfida stimolante che orgogliosamente devo e voglio affrontare al massimo delle mie possibilità, senza condizionamenti e nell'interesse del mio Paese e di tutti i miei concittadini" ha scritto sul suo profilo Facebook. LUCA SANTOLINI

Luca Santolini è nato a Borgo Maggiore il 22 febbraio 1985. E' sposato con un figlio in arrivo. Si è laureato in Relazioni Internazionali all'Università di Bologna e, in seguito, ha conseguito la laurea specialistica in Editoria, Media e Giornalismo all'Università di Urbino. Dopo varie esperienze come stagista, giornalista pubblicista e impiegato d'ufficio con competenze relative al web, dal 2015 è funzionario e responsabile della comunicazione del Movimento Civico 10. Dal 2012 siede in Consiglio Grande e Generale. E' capo della delegazione sammarinese presso l'OSCE PA (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) ed è membro della commissione consiliare permanente II, della commissione giustizia e del consiglio giudiziario plenario. Anche Luca Santolini ha affidato alla sua sua pagina socia i propri pensieri: "Una responsabilità che pesa tantissimo, il momento complicato, il dovere che ci guiderà. L'amicizia. La notte in bianco. Le gambe che tremano alla prima nota dell'inno. L'onore più grande. Farò del mio meglio, con tutti i miei limiti, per essere all'altezza del ruolo".