Del Conca è “Felix” con il celebre gatto

Dal 24 al 28 settembre torna a Bologna l'appuntamento con Cersaie. Il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, dove le aziende del mondo della ceramica presentano al grande pubblico nuove idee per arredare gli ambienti. Da sempre presente alla manifestazione, il Gruppo Del Conca anche quest'anno propone numerose novità per soddisfare le richieste dei consumatori e dei progettisti più esigenti. L'ultima tendenza del mercato dell'edilizia commerciale e residenziale di alto livello è quella delle grandi lastre in gres porcellanato. Del Conca va oltre la dimensione standard e lancia un formato ancora più grande, il 120x260cm. Il progettista può creare continuità negli ambienti, ottenendo superfici ininterrotte dal pavimento al soffitto per risultati di grande impatto emozionale.

Le grandi lastre Del Conca, nel formato oversize 120x260cm, superano i limiti della ceramica classica e aprono nuove possibilità d'uso anche per piani cucina, mobili da bagno, tavoli e altro ancora, ottenendo così un total look che coinvolge pavimento, rivestimento e arredo.

La produzione di queste grandi lastre avviene con l'innovativa tecnologia "Continua plus", installata da Ceramica del Conca all'interno del proprio stabilimento di Savignano sul Panaro (MO) proprio lo scorso anno come parte di un piano di investimento di 120 milioni di euro.

Il formato 120x260cm è attualmente disponibile per la collezione Boutique proposto in sei colori ognuno dei quali si ispira ad un particolare tipo di marmo. Le lastre sono vocate al rivestimento di pareti ma sono sempre presenti anche i formati più piccoli e con spessore maggiore (10mm) ideali per la posa a pavimento.

Se da un lato Del Conca punta sulle grandi lastre, dall'altro segue la sua vocazione per il mondo dei comics. Dopo Milo Manara, Monkey Punch e Guido Crepax, Del Conca ha deciso di portare su una collezione di cementine 20X20 tutti gli aspetti più iconici di "Felix the cat" per celebrare l'attualità del centenario, che ricorrerà il prossimo anno, e soddisfare non solo gli appassionati, ma anche chi vuole arricchire i propri spazi abitativi in maniera unica ed originale. Un'occasione per far rivivere all'interno della propria casa lo spirito irriverente e contagioso di questo incredibile personaggio.

La collezione di piastrelle in gres porcellanato è composta da due serie di decori: uno vintage intitolato "#Remember Felix", dove ogni pezzo è una storia a sé e dove il fascino nostalgico che ha conquistato il pubblico di Felix per quasi un secolo è protagonista. Ogni immagine ci ricorda la sua ingegnosità e intraprendenza fai-da-te che ha ispirato generazioni di fan trasformandolo in un'adorabile anti-eroe.

Il secondo decoro, "#The cat is back", conquista gli sguardi con un tratto contemporaneo d'ispirazione pop. Qui la personalità di Felix prende vita mentre si nasconde e riappare nella illustrazione successiva più malizioso che mai. Questa interpretazione di Felix non sarebbe completa senza la sua iconica borsa magica che sfoggia per risolvere ingegnosamente tutte le sue avventure. Questo accessorio è presente anche all'interno della collezione. Non mancano i classici balloon per mantenere alta la carica emotiva e l'intensità delle emozioni di Felix che naturalmente... parla, pensa e canta.