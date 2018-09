San Marino, i Capitani Reggenti dai Capitani d’impresa

di Alessandro Carli Toccare con mano realtà d'eccellenza e respirare l'aria della fabbrica, in molti casi, rimanendo più volte stupiti loro stessi dell'altissimo livello tecnologico raggiunto. I Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, il 14 settembre, hanno fatto visita ad alcune aziende del territorio. Nella loro agenda anche "Pc Fast San Marino Consulenze srl" e "Gaiapack". In occasione dei due incontri con le associate ANIS ha partecipato anche il Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Industria San Marino William Vagnini. Sara Stefanelli di Pc Fast San Marino Consulenze srl ha illustrato ai Capi di Stato il settore in cui opera, il settore informatico e la consulenza in materia di Valutazione Privacy e GDPR, nonché la formazione. Pc Fast San Marino Consulenze srl vanta un'esperienza supportata da una grande passione per il mondo dell'informatica e materie tecnico giuridiche ad esso connesse in costante aggiornamento alle norme e all'innovazione tecnologica. "Siamo in continuo sviluppo ed espansione con nuove idee e nuovi servizi conformemente alle richieste del mercato come per la normativa del GDPR e la formazione a tutto tondo in ambito tecnologico e informatico da Microsoft Excel alla Blockchain" ha spiegato Sara Stefanelli. Ad ottobre parte la nuova sessione di corsi di formazione informatica tra cui un Mini Master in Comunicazione e Web Marketing per manager e imprenditori. Inoltre si occupa di vendita prodotti di informatica, reti cablate, riparazione computer e rigenerazione vecchi PC, servizi internet e consulenza e strategie d'impresa. È molto importanti essere formati e aggiornati - ha aggiunto Sara Stefanelli -. L'innovazione può creare un indotto interessante per il nostro territorio. Stiamo inoltre lavorando professionisti e professori di prestigiose Università per la progettazione di nuovi corsi personalizzabili". Gaiapack, fondata nel 2009, si occupa di trasformazione di packaging flessibile. L'azienda dispone di una rilevante struttura operativa, dotata di attrezzature all'avanguardia per ottenere alti standard qualitativi, con un sistema di gestione Certificato sulla sicurezza alimentare. Si avvale di elevate risorse tecniche e strumentali, tra le quali un processo di realizzazione di buste estremamente evoluto (doypack, stand-up e zipper). In Gaiapack ogni dipendente viene visto come un valore aggiunto, lavorando in team per mettere in rilievo le competenze e le esperienze delle singole persone. "Attualmente abbiamo in organico 42 dipendenti - ha raccontato l'amministratore Nemo Mazza ai Reggenti durante la visita -. Un numero che crescerà: abbiamo già in programma nuove assunzioni e investimenti in nuove tecnologie ".