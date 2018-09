Banca di San Marino, “Finanza e Mercati”: i vantaggi dell’internet banking

di M. Letizia Barducci Il termine 'internet banking' si può tradurre con 'banca su internet' ovvero la possibilità di entrare in Banca in modo virtuale. È un servizio bancario che consente alla clientela di gestire il proprio conto corrente, effettuando operazioni bancarie comodamente da casa o dall'ufficio, oppure tramite l'installazione di una app dal proprio dispositivo mobile (smartphone e/o tablet). L'internet banking, a seconda delle esigenze del cliente, può essere solo informativo per consentire esclusivamente la visualizzazione del conto corrente (ad esempio saldo c/c, movimenti, eccetera); oppure dispositivo per permettere al cliente di effettuare operazioni (ad esempio bonifici, ricariche, pagamento di effetti, bollette, eccetera). Il servizio di internet banking offre ai clienti numerosi vantaggi: • È disponibile 24 ore al giorno 7 giorni su 7; • È accessibile ovunque, basta essere in possesso di un accesso internet; • È conveniente. Le operazioni effettuate tramite internet banking hanno costi inferiori rispetto alle operazioni allo sportello; • È sicuro. La protezione è garantita da diversi livelli di autenticazione. L'accesso al servizio per la tipologia di internet banking "informativo", avviene tramite rilascio da parte della banca di codici di accesso (user name/password). Per l'accesso al servizio di internet banking "dispositivo" invece la banca consegna al cliente un dispositivo "fisico" chiamato "token", il quale ha la funzione di generare codici (password) che, per motivi di sicurezza, si modificano ogni 30 secondi. Il token può essere anche virtuale, il cosiddetto VIP (Validation Id Protection), scaricabile tramite una app che, oltre ad integrare una serie di servizi di autenticazione con milioni di partner, genera anch'esso un codice numerico randomico (casuale). • Offre un servizio assistito. In caso di necessità sono disponibili un numero di assistenza, un indirizzo email dedicato e l'assistenza in chat (Skype).