“Favorevoli alla valutazione di proposte che portino una maggior solidità del sistema”

Ente Cassa di Faetano esprime la propria posizione nell'ambito del dibattito sulla nascita di un nuovo soggetto bancario derivante dall'integrazione della sua partecipata Banca di San Marino con altri istituti di credito del Titano. Animato dallo spirito di responsabilità e di attenzione al Paese che caratterizza tutta la sua storia, l'Ente "guarda con favore alla valutazione di proposte che possano portare una sempre maggior solidità e competitività del sistema San Marino nella sua interezza". Esempi di questo approccio sono i diversi interventi messi in campo da Banca di San Marino anche a sostegno di altri istituti di credito in difficoltà, che hanno scongiurato ricadute potenzialmente dirompenti sulla vita dell'intero Paese. È sotto gli occhi di tutti come il sistema bancario di San Marino necessiti di un profondo rinnovamento, un processo in cui ci sentiamo chiamati a svolgere la nostra parte. Pertanto in quest'ottica il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Cassa di Faetano ha incaricato la Governance di Banca di San Marino di avviare uno studio circa l'opportunità di realizzare un'aggregazione all'interno del sistema bancario sammarinese. Attualmente il CdA è in attesa di conoscere gli esiti di tale studio, inclusi quelli di un'analisi promossa dall'Ente stesso; sulla base di tali risultati si valuterà l'opportunità di dar seguito o meno a questo tipo di percorso. Resta inteso che la solidità di Banca di San Marino potrebbe consentirle di proseguire anche da sola il proprio cammino. È del tutto comprensibile e condivisibile che l'eventualità di operazioni così complesse suscitino tanti interrogativi, proprio per questo l'Ente precisa che: - nessun percorso verrà proposto a scapito del patrimonio identitario e valoriale della Cassa Rurale di Faetano, - l'eventuale aggregazione sarà considerata solo se rappresenterà una significativa occasione di sviluppo per Banca di San Marino, un potenziamento dell'Ente Cassa di Faetano, uno strumento di crescita per l'intero Paese. Il CdA sottolinea inoltre che la decisione finale su questo processo spetterà solo ed unicamente all'Assemblea dei Soci.