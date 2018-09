Atleti, aziende e pubblico per la SMR Comics Run

di Daniele Bartolucci La pioggia non ha fermato la terza edizione della San Marino Comics Run, che si è svolta sabato 26 agosto lungo un percorso suggestivo ma impegnativo, in centro storico. Forse il maltempo leha tolto un po' di partecipanti, ma non ha fermato i più temerari, che hanno deciso di attendere fino alla decisione definitiva e di percorrere gli impegnativi 8 km del percorso, reso ancor più impegnativo dal fondo scivoloso che ha messo a dura prova i concorrenti alle prese con i saliscendi del centro storico. La voglia di fare divertire il pubblico accorso per assistere alla kermesse San Marino Comics ha prevalso e alla fine ha regalato un'edizione a suo modo unica, che ha visto trionfare il sammarinese Michele Agostini in campo maschile e la brasiliana Camila Campanhola in campo femminile. Alle loro spalle Roberto Pazzaglia, staccato di tre minuti, e Francesco Perlini tra gli uomini, mentre il podio femminile è stato completato da Luana Leardini e dalla sammarinese Chiara Guiducci. Da parte della Track&Field, organizzatrice dell'evento sportivo, "un sentito ringraziamento a tutti i presenti, allo staff, nonché a quanti hanno sostenuto l'iniziativa, tra cui: MVP Sport, TitanCoop, Righi Chef Sartini, Reggini Concessionaria, Montegiardino Miele, Energreen.sm, Seven Seas, Grand Hotel San Marino, Ristorante La Terrazza, San Marino Fixing e Wellness Foundation". E ovviamente "appuntamento al prossimo anno!". CORPORATE RUN: LA "SFIDA" TRA AZIENDE La Corporate Run non è solo una gara tra gruppi di dipendenti della stessa azienda, ma è diventato un vero e proprio strumento di wellness aziendale e di team building nel mondo. Le grandi aziende internazionali sfruttano ormai ogni occasione per presentare una propria squadra ai grandi eventi che si presentano soprattutto negli USA, ma oggi anche in Europa. La Track&Field, già organizzatrice di gare ede eventi sportivi di livello nazionale, ha puntato moltissimo su questo fenomeno in ascesa, "importandolo" a San Marino qualche anno fa (San Marino Fixing, che crede allo stesso modo nel team building come strumento di crescita per le aziende, si è reso subito disponibile come media partner, ndr) e ottenendo un costante e crescente successo, come dimostrano le ultime edizioni soprattutto del Giro del Monte, ma anche la Trenino Trial Run e ovviamente la SMR Comics Run. Un successo che ha attirato anche altri gruppi, non prettamente aziendali, convinti della bontà dell'iniziativa: stare insieme, "fare squadra", correre per divertirsi e non solo per competizione agonistica. Ed è stato un successo, di iscrizioni e di pubblico. Per la cronaca, il podio della Corporate Run abbinata alla SMR Comics Run è il seguente: Ciacci Gioielleria, I lupi solitari, San Marino Run.