Alla scoperta delle eccellenze: la Reggenza visita le imprese

di Daniele Bartolucci I Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, accogliendo con grande favore l'iniziativa della Segreteria per l'Industria, l'Artigianato, il Commercio e il Lavoro, hanno appena concluso la prima tranche di visite presso le aziende caratterizzate da una gestione under 35 o femminile. In pochi giorni, accompagnati ogni volta da un membro della Commissione per le Politiche Giovanili, hanno visitato 12 aziende di settori diversissimi tra loro, tra cui 4 aziende associate ANIS (Colorificio Sammarinese il 16 maggio, Ceramica Faetano, Kuantica e Latteria di San Marino il 22 maggio, nelle foto). Le altre sono state: Gino 16, Coop 10 Castello, Urban Fitness, Altro Gelato, Vivipharma, Mr App e Rainbow Sushi. Tutte le aziende hanno mostrato orgogliosamente la loro attività, i loro prodotti e anche il legame, in alcuni casi fortissimo - si pensi ad aziende storiche come Ceramica Faetano e Colorificio Sammarinese - con San Marino. I Capitani Reggenti hanno potuto toccare con mano realtà d'eccellenza e respirare l'aria della fabbrica, in molti casi, rimanendo più volte stupiti loro stessi dell'altissimo livello tecnologico raggiunto. Come al Colorificio Sammarinese, dove l'Ad Benedetta Masi ha illustrato il ciclo produttivo di alcune vernici, come la vernice studiata per la segnaletica degli autodromi, utilizzata presso tutti circuiti del motomondiale. O come alla Ceramica Faetano, dove Paolo Mularoni, insieme ai fratelli Davide e Marco e alla madre Stefania Leardini, ha ripercorso le tappe fondamentali della storia del Gruppo Del Conca, una storia che da San Marino ha attraversato l'Italia (con l'acquisizione della Pastorelli, ad esempio) e l'oceano, fino ad arrivare alla Del Conca USA. Ma anche una storia di tecnologia e di attenzione al design, con un ciclo produttivo incredibilmente efficace, tanto da poter stampare una piastrella in real time, con nomi e disegni dedicati ai Capitani Reggenti, per celebrare la visita. O come a Kuantica, una startup già insediata nell'Incubatore del Parco Scientifico, e oggi in grado di fornire aziende specializzate con il loro prodotto di punta, una cerniera rivoluzionaria nel mondo delle cerniere a scomparsa regolabili per porte. A mostrare la sua idea, oggi realtà, il giovanissimo Elia Migliorini, imprenditore classe 1988. Giovanissimo anche Giorgio Bernardi della Latteria di San Marino, che con quattro generazioni di casari alle spalle, ha fatto capire quanto studio, tecnologia e soprattutto passione e "cuore" ci mettano nel produrre formaggi di altissima qualità. Ad accompagnare la Reggenza anche i membri della Commissione per le Politiche Giovanili: "L'Ecc.ma Reggenza è particolarmente sensibile alla tematica giovanile", spiega la presidente della Commissione, Ana Marina Lozica, "infatti dopo pochissimi giorni dall'insediamento siamo stati invitati ad un incontro formale, nel corso del quale ci hanno presentato il Progetto Giovani e ci hanno invitato a lavorare su iniziative correlate, per le quali ci sosterranno. Insomma, per noi ragazzi, un onore". Per molti di loro (ovviamente un po' meno per Marta Bossi , che oltre ad essere membro della Commissione è da anni nello staff di ANIS, ruolo che le permette di vivere da vicino le realtà imprenditoriali), infatti, si è trattato di un momento formativo importante, come spiega Sara Giovagnoli: "Questi incontri ci permettono di avvicinarci alla realtà lavorativa offerta dal nostro Stato, conoscere meglio il tessuto produttivo del Paese e svolgere al meglio il nostro incarico". Dello stesso avviso anche Gabriele Ghiotti, che ha preso parte alla visita in Ceramica Faetano: "Questi incontri sono stati interessanti e stimolanti in quanto si poteva osservare l'entusiasmo che emanavano i giovani imprenditori... ma soprattutto è stato bello vedere la gioia di ospitare ed illustrare la propria attività alle Loro Eccellenze. È stato un gesto che si potrebbe definire semplice ma ha sicuramente dimostrato, da parte delle più alte cariche istituzionali, un forte interessamento alla vita e alle problematiche delle imprese portando nuova carica emotiva agli imprenditori stessi". "Questo tipo di visite nelle aziende", riprende la presidente Lozica, "permettono di capire quanto sia diversificato il nostro tessuto produttivo: serve rendere consapevoli i giovani imprenditori che il loro lavoro viene apprezzato, e far conoscere alle persone che prossimamente finiranno gli studi, che anche San Marino offre opportunità lavorative in settori che nemmeno si immaginano! E le visite continueranno nei prossimi mesi: per cui avremo modo di conoscere eccellenze nostrane finora nascoste nelle loro nicchie di mercato". Intanto la Commissione per le Politiche Giovanili chiede a tutti i giovani che stanno lavorando all'estero, e ritengono che la loro storia e i loro successi possano essere di esempio, di scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e raccontarsi in una breve mail.