Cooperativa Allevatori, a voi la pregiatissima Bresaola

Il suo debutto risale esattamente a due anni fa quando in occasione della 18esima Fiera Agricola il Direttore della Cooperativa Allevatori Sammarinesi, Edoardo Angelini aveva presentato la Bresaola. "La base di partenza per un buon prodotto è quella di avere un buon animale. La razza scelta è quella chiamata 'Limousine', già presente a San Marino da oltre 30 anni". "La nostra Bresaola – ricorda Angelini - viene fatta utilizzando parti pregiate ben precise come la fesa, la sottofesa e il girello".