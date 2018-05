Mara Verbena, nozze di corallo con il mondo colorato dei fiori

di Alessandro Carli Impossibile sapere qual è il fiore che è in grado di racchiudere e raccontare l'anniversario che Mara Verbena si appresta a celebrare tra pochissimi giorni. Il 22 maggio del 2018 difatti la fiorista sammarinesi festeggerà i 35 anni di attività. Nozze di corallo quindi. Un fiore rosso? Bisognerà aspettare il 14 e 15 luglio quando a Palazzo Graziani si terrà "Tutti pazzi per i fiori", una festa organizzata volutamente per il raggiungimento del prestigioso traguardo. Intanto la fiorista, decoratrice, wedding planner, insegnante di decorazioni, che ha inventato e brevettato il sistema 'Fior d'acqua, ideato la "Rosa della Repubblica di San Marino" realizzata da amici ibridatori liguri spiega che "il 22 maggio, a chiunque si fermerà davanti al negozio 'Fior di Verbena' (Via Ca' dei Lunghi, 54 a Cailungo), verrà donato un fiore in omaggio" mentre l'Antica Trattoria Jole "proporrà, sempre il 22 maggio, un menù floreale". Prima di ripercorrere questi sette lustri di attività, Mara si ferma un attimo. "Dopo tutti questi anni, il mio sincero ringraziamento va a tutti i clienti che mi hanno appoggiato. Io ho sempre dato il massimo per loro, per riuscire a incontrare le loro esigenze e le loro richieste. Lavoro sempre con la stessa passione degli inizi". Cosa raccontano i fiori?

"Sono convinta che i fiori seguano le persone per tutta la vita. Dalla nascita ai battesimi, passando per i compleanni, i matrimoni e le feste. Ogni occasione è buona per comunicare il bello, per circondarsi di colori e fragranze. Le persone apprezzano sempre un mazzo di fiori perché sa creare legami. Ogni persona ha i propri sogni e come 'Fior di Verbena' li accompagniamo sia nelle idee più semplici che in quelle più imponenti. Lo stile si riconosce anche nei gesti più piccoli, nelle attenzioni ai particolari". Torniamo al 1983. "Avevo 18 anni e lavorano nel ristorante di famiglia. Sentivo la necessità di provare a intraprendere un'attività autonoma. I fiori mi piacevano molto ed ero consapevole di avere un cognome 'floreale'. Nel 1983, 35 anni fa, a San Marino i negozi erano solamente quattro. Dopo aver seguito un corso in Olanda sono andata a Rimini a imparare il mestiere e poi a Bologna. Non si può improvvisare: la formazione è la base di tutto. E' necessario informarsi sulla botanica, sulle mode, i colori, le tendenze, gli stili degli ambienti che si devono andare a decorare. Ho così aperto il primo negozio sempre in Via Ca' dei Lunghi al numero civico 10 e poi mi sono trasferita nella sede attuale. Preziose collaboratrici mi accompagnano da molto tempo, Susy Bollini da 25 e Stefania Righetti da 17 anni". Impossibile riepilogare i tanti progetti di questi anni: da "Fior d'acqua", un sistema che serve a mantenere i fiori recisi più a lungo, al festival di Sanremo...

"Nell'ultima edizione del Festival, oltre naturalmente alle canzoni, sono stati riportati in primo piano anche i fiori. Appuntati sugli abiti di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, ogni sera è anche comparsa una spilla con fiori diversi legata all'hashtag #iosonoqui, a testimoniare l'impegno contro la violenza sulle donne. Quindi non solo i tradizionali bouquet ma un utilizzo dei fiori che si è legato anche a messaggi sociali importanti. Il tutto riuscendo a rendere ancora più bello l'evento e raccontando un luogo straordinario quale la Riviera dei Fiori e la sua natura. (Intanto sta già lavorando per il prossimo Festival del 2019, ndr)". Una sua creazione nel 2018 festeggia un importante anniversario...

"Quest'anno la 'Rosa Repubblica di San Marino' compie 10 anni. E' un fiore al quale sono particolarmente legata. (Il suo colore giallo caldo, orlato di una sfumatura carminia, sembra riprodurre i colori dei tramonti che si ammirano d'estate quando salendo alle torri si volge lo sguardo all'orizzonte). Nel tempo ho creato anche una linea cosmetica ad hoc". In fondo è anche il suo compleanno. Cosa chiede? "Mi piacerebbe che le persone apprezzassero sempre di più un mazzo di fiori e la bellezza della Natura. Sono portatori di messaggi raffinati, e sanno donare sorrisi".