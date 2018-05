Il Giro del Monte ancora nella Wellness Week

di Daniele Bartolucci

Sale la febbre per l'edizione 2018 del Giro del Monte, in programma sabato 19 maggio nel centro storico di San Marino, con partenza e arrivo dalla Porta del Paese. Già oltre 500 le iscrizioni pervenute on line, "Un dato superiore a quello dello scorso anno", ha spiegato il presidente della Track & Field San Marino Samuele Guiducci, "il che ci induce ad essere ottimisti considerato che le iscrizioni on line proseguiranno fino al giorno prima della gara, mentre sabato sarà possibile iscriversi in Piazzale Calcigni dalle 14 fino alle 18". Una manifestazione, quella riproposta a partire dal 2014 dalla Track&Field e dalla Giunta di San Marino per ridare vita all'evento che ha fatto la storia della Repubblica a partire dai primi anni '70, resa possibile grazie al fondamentale supporto delle istituzioni: le Segreterie di Stato Istruzione e Sport, Territorio e Turismo e Sanità e le Giunte di Castello di San Marino e Borgo Maggiore. "Il Giro del Monte era un momento topico d'incontro dei sammarinesi", ha ricordato il Segretario di Stato per il Territorio e Turismo Augusto Michelotti, "e ringrazio la Track&Field per aver ricreato questo fenomeno che permette alla popolazione di stare insieme, ricordandosi di essere sammarinesi. Io ho partecipato nelle edizioni del passato e posso confermare che il bello di questa manifestazione non è vincere, ma lo stare insieme". In rappresentanza della Giunta di Castello di San Marino, Tomaso Rossini ha confermato le parole del Segretario Michelotti: "Abbiamo da subito sposato questo progetto perché ci ha convinti. E' in questi momenti di aggregazione che ci sentiamo orgogliosi di appartenere a questo Paese e mostriamo a tutti l'accoglienza tipica sammarinese. Una manifestazione ancor più sentita perché si sviluppa attorno al Monte, con il quale tutti i sammarinesi hanno un legame molto forte. Ringrazio la Track&Field e Samuele (Guiducci, ndr) per l'impegno che portano avanti. Come Giunta continueremo sempre a sostenere questa iniziativa, perché è valida e organizzata bene, ma anche perché rappresenta un momento condivisione e divertimento". Il presidente Guiducci ha ricordato come il supporto delle Segreterie di Stato, delle Giunte di Castello, delle Forze dell'Ordine e dell'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici sia importante nelle varie fasi organizzative e operative e ha sottolineato anche il prezioso contributo degli sponsor.

Da tre anni il Giro del Monte fa inoltre parte degli eventi della Wellness Week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita promossa da Wellness Foundation, quest'anno a calendario dal 18 al 27 maggio. Dieci giorni di sport, benessere, arte, enogastronomia, natura e aggregazione in Romagna. "Siamo l'unico evento di San Marino a farne parte", ha spiegato Guiducci. "Si tratta di una sorta di 'contenitore' che conta circa 300 eventi in Romagna, selezionati sulla base di criteri e standard ben precisi e per noi è dunque motivo di vanto essere stati scelti. Grazie a questa collaborazione, negli anni passati abbiamo ricevuto riscontri importanti dalla Riviera e dai turisti, che sempre più legano la vacanza agli eventi sportivi e al benessere". Antipasto del Giro del Monte, che al suo interno prevede la gara podistica, la Corporate Run (sarà stilata un'apposita classifica per gruppi aziendali) e la semplice camminata, saranno anche quest'anno le gare giovanili. "Mi sono innamorata del Giro del Monte e ho voluto che anche le scuole fossero coinvolte", ha spiegato la coordinatrice delle gare giovanili Daniela Veronesi. "Ci saremo a partire dalle 15. La gara prenderà il via alle 17, da piazza Sant'Agata e vedrà i ragazzi affrontare un percorso di 300 metri. Le premiazioni si terranno alle 18". La partenza del Giro del Monte è fissata alle 19, anticipata dalla parata della Banda Militare. Alle 20.30 si terranno le premiazioni (previsto anche un premio particolare, istituito dall'Associazione Porta del Paese, al concorrente o al gruppo che parteciperà alla gara vestito in modo più originale) e avrà inizio la festa vera a propria, con il pasta party sotto le stelle e il concerto di Federico Baroni, cantante riminese ma residente a Roma, già concorrente di XFactor e Amici. Per la durata dell'intera manifestazione sarà allestita sullo Stradone una mostra fotografica con le foto d'epoca del Giro del Monte degli anni '70.