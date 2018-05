A settembre apre l’International School of Rimini. Il 19 maggio la presentazione

di Daniele Bartolucci L'International School of Rimini è pronta a partire, dando un'importante opportunità anche alle giovani generazioni, che necessitano di una risposta più concreta ed internazionale per diventare adulti più consapevoli e professionisti più competitivi. "Questa scuola", commenta la Vicepresidente Vanda Venturi, "getta le basi al cambiamento culturale necessario in questa precisa epoca e regione, per adoperarlo l'unica via possibile e duratura è interviene sui bambini e i ragazzi, ecco perché la scelta di una scuola internazionale facente parte del circuito CIS". La scuola accoglierà bambini a partire dai 3 anni e opererà come branch della International School of Bologna, già attiva da oltre 15 anni. Sarà attiva dal 30 agosto 2018 al 20 giugno 2019 e nel suo primo anno di vita ospiterà una classe materna e la 1° classe elementare (Grade 1). Il ciclo scolastico si completerà con le medie e le superiori ottenendo l'IB diploma (IBO) che è una qualificazione riconosciuta su scala internazionale, valida per l'ammissione universitaria in più di 80 paesi al mondo, uscendo madrelingua inglese ed italiano. Tutte le discipline scolastiche vengono insegnate con docenti madrelingua inglese, accreditati dal CIS, che hanno corsi di aggiornamento per 2 giornate intere al mese, e da un'insegnate italiana per insegnare l'italiano scritto e parlato. Il 19 maggio, alle 15 presso il Grand Hotel di Rimini, verrà presentata l'attività scolastica di questa nuova e soprattutto innovativa struttura. Per maggiori dettagli: www.isrimini.com