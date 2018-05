San Marino, banche: ABS e ABI siglano l’intesa

di Daniele Bartolucci L'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione Bancaria Sammarinese confermano la piena collaborazione. E' quanto emerge dall'incontro di Roma dei giorni scorsi tra la delegazione dell'ABI, guidata dal presidente Antonio Patuelli e dal direttore generale Giovanni Sabatini e quella dell'ABS, guidata da Domenico Lombardi che per l'occasione è stato accompagnato a Roma dal consigliere Emanuele Rossini. Nell'incontro "sono state affrontate diverse tematiche di interesse comune", fanno sapere dall'ABI, che sottolinea come ci sia stata "piena convergenza sull'opportunità di sviluppare riflessioni in comune sulla cultura delle regole in Europa, anche in ambito della Federazione bancaria europea, a cui l'associazione bancaria sammarinese partecipa". E in questa fase ABI "supporterà l'Associazione Bancaria Sammarinese, in termini di riflessioni giuridiche, economiche e tecniche".