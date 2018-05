Giro del Monte di corsa e di musica con Federico Baroni

di Daniele Bartolucci Il Giro del Monte è "l'evento sportivo che fa parte della storia del nostro Paese e che ritorna senza rinunciare ai suoi rituali, ma con tante novità", annunciano gli organizzatori dell'Associazione Track & Field, intenti in questi giorni a raccogliere le ultime iscrizioni online (soprattutto quelle dei gruppi aziendali per l Corporate Run, che per motivi organizzativi si chiuderanno il 14 maggio alle 12). LA STORIA: TUTTO NASCE DA UNA SCOMMESSA Il Giro del Monte è oggi un evento a tutto tondo, con corsa podistica competitiva e camminata di 7 km attorno al Monte Titano, Patrimonio Unesco, con partenza e arrivo alla Porta del Paese di San Marino, che si svolgerà sabato 19 maggio. Ma tutti ricordano bene che il Giro è nato da una scommessa vinta 47 anni fa, sullo Stradone. Oggi, grazie alla passione dello staff dell'Associazione Track&Field, è entrato nel cuore dei sammarinesi che si preparano a darsi appuntamento sullo Stradone per stare insieme, divertirsi e magari anche sfidarsi con il cronometro. Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada sottomontana. CORPORATE RUN PER I GRUPPI AZIENDALI Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili sul tracciato di 300 mt, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza Sant'Agata. LA NOVITÀ: IL CONCERTO DI FEDERICO BARONI Al termine della manifestazione sportiva è previsto, nel Piazzale Lo Stradone, il "Pasta Party sotto le stelle", a cura di Chef Sartini del ristorante La Taverna e il Flower Party con concerto live di Federico Baroni, a seguire il Dj set di Megastrutture. Proprio Baroni è la novità di questa edizione: il cantante riminese, che vive a Roma dal 2012 e studia Economia alla Luiss. ha iniziato quasi per gioco a prendere lezioni di canto e dopo un anno ha cominciato a suonare la chitarra e a scrivere canzoni. Nel 2013 ha intrapreso un viaggio in Inghilterra per cercare ispirazioni musicali e lì ha cominciato a suonare per strada. Tornato a Roma, ha continuato a suonare ogni weekend in via del Corso, realizzando nel 2014 uno Street Tour in giro per l'Italia e nel febbraio 2017 uno per le vie di Londra. Si definisce testardo, diffidente, determinato e con tanta voglia di mettersi in gioco. Sogna di diventare un cantautore di successo. I suoi riferimenti musicali sono DNCE, Maroon 5, Bruno Mars, Ed Sheeran, Damien Rice, Coldplay, Nick Jonas e Charlie Puth. La fama e la consacrazione artistica, Federico li ha appena raggiunti con l'edizione di Amici dell'anno scorso e quest'anno è impegnato in concerti e collaborazioni in tutta Italia, ma non dimentica le sue origini. E nemmeno San Marino: quella del Giro del Monte non sarà la sua prima volta, infatti, sul Monte Titano. Qui è già salito nei mesi scorsi per registrare il videclip della sua canzone, "Spiegami", con riprese che spaziano dalle contrade alle mura di Città. Un video che forse pochi sammarinesi conoscono, ma che sta raccogliendo migliaia di commenti positivi e mostra bellissime immagini di San Marino. Anche per questo, oltre alle centinaia di romagnoli che l'organizzazione conta di portare sabato prossimo al Giro del Monte per correre (o camminare), quasi sicuramente saliranno in tantissimi da Rimini e non solo per godersi il concerto del loro idolo. Anche così il Giro del Monte diventa un evento nell'evento, perché coinvolgerà tante realtà e "mondi", da quello ultrasportivo dei runners agonisti, a quello più amatoriale dei gruppi aziendali (ma non per questo meno competitivi, anzi, quest'anno sembra ci sarà battaglia vera sullo Stradone, con diverse aziende che hanno già dato "ordini" di allenarsi al meglio ai propri dipendenti), fino alle scuole, che anche questa volta parteciperanno numerose. Ma anche chi vuole godersi una bella giornata in famiglia e con gli amici, una cena all'aperto e la festa finale. Il format piace, del resto, e si prevede l'ennesimo pienone.