Consorzio Terra di San Marino, la 19a “Fiera Agricola” tra passato, presente e futuro

"Solo col lavoro agricolo può aversi una vita razionale, morale. L'agricoltura indica cos'è più e cos'è meno necessario. Essa guida razionalmente la vita. Bisogna toccare la terra". Ci sono più profonde verità in questa affermazione di Lev Tolstoj, e l'occasione per dare "forma e vita" è già dietro all'angolo: dal 4 al 6 maggio difatti è in programma la 19esima "Fiera Agricola", organizzata come di consueto dal Consorzio Terra di San Marino. Per tre giorni quindi Casa di Fabrica si metterà il suo vestito più sincero e autentico, quello dei prodotti agroalimentari: esposizione dei tesori delle sei filiere, degustazioni, giochi, passeggiate ma anche momenti di studio e di riflessione. Con alcune novità. "Per l'edizione 2018 – raccontano i vertici del CTSM – abbiamo una serie di 'debutti' a cui teniamo particolarmente. Il '1° Palio Agricolo dei Castelli, Datti all'ippica': i più piccoli potranno andare in giro in groppa ai poni. Per quanto riguarda i momenti di formazione e pratica, è in programma una mostra-laboratorio sulla canapicoltura. 'Il carretto del gelato' di 'Altro gelato': il gelato Terra di San Marino, coni e coppette preparati senza additivi e senza l'impiego di semilavorati. Infine il colombo da esposizione 'Campagnolo Sammarinese', un volatile di media struttura, due colorazioni, una caratteristica cresta dietro alla nuca e zampe ricoperte da pantofole di piume (il suo nome è stato già registrato all'USBM della Repubblica, ndr). IL PROGRAMMA DEL 2018 Impossibile elencare tutti gli appuntamenti del fitto programma. Ne ricordiamo alcuni, rimandando i lettori alla pagina Facebook del Consorzio Terra di San Marino per il calendario integrale. Si parte il 4 maggio alle 18.30 con l'esposizione dei mezzi agricoli, poi alle 19.30 "Lamburgerata" (con piadina anche vegetariana) e buona musica sino a notte inoltrata. Sabato 5 maggio la Santa Messa officiata da Monsignor Andrea Turazzi (ore 11.30) e alle 15 il taglio del nastro ufficiale della 19esima edizione della "Fiera Agricola". Alle 15.45 la conferenza "La biodiversità a San Marino: le azioni e gli impegni per proteggerla", alle 16 invece scatta il primo "Palio Agricolo dei Castelli". Alle 18.30 la premiazione della seconda rassegna degli oli extravergini di oliva di San Marino mentre alle 19 aprirà il ristorante "Terra di San Marino", curato dall'Osteria La Taverna. La domenica la passeggiata agroambientale (alle 8.30, in collaborazione con La Genga, durata prevista di tre ore), il Palio del boscaiolo (ore 14.30), la premiazione del concorso "AssaporiAMO" rivolto agli alunni delle scuole del territorio. Alle 19 apre il ristorante: cena in compagnia della comicità di Davide Dalfiume e Marco Dondarini. Per tutti e tre i giorni invece tutte le persone potranno fare il laboratorio per famiglie "L'orto in cassetta" a cura dell'UGRAA. "Due passi nel nostro passato", quindi potranno visitare con la guida il Museo della civiltà contadina e delle tradizioni della Repubblica, assaporare i prodotti, assistere alle scene di vita contadina con i figuranti e gli animali dell'aia (performance a cura del "Gruppo Asti e Mestieri di Montegiardino") e allo spettacolo itinerante di Antonio e i suoi animali. Il tutto, incorniciato dalla presenza di pecore, capre nane, cavalli e maiali, galline e conigli. E ancora, i laboratori di smielatura condotti dalla Cooperativa Apicoltori Sammarinesi, il giro sul Carrobus", il carro agricolo che farà da navetta dal parcheggio all'ingresso della fiera, l'esposizione di macchine agricole, la dimostrazione delle tecniche di incisione degli stampi in legno (parliamo di decoro delle stoffe) e quella sugli usi e sui metodi di lavorazione della canapa. È proprio vero che, come disse Ralph Waldo Emerson, "ogni nobiltà storica riposa nell'agricoltura".