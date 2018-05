Corporate Run: tre sfide per i team aziendali

di Daniele Bartolucci Con il Giro del Monte parte anche il programma Corporate Run per le aziende: tre gare, tre giorni dedicati al welfare aziendale e al team building. TRE GARE, TRE GRANDI FESTE DI SPORT L'Associazione Sportiva Track&Field San Marino ha presentato in questi giorni gli eventi sportivi, organizzati in territorio, del calendario San Marino Corporate Run e l'opportunità di iscrivere il proprio Team aziendale alla speciale classifica per Team amatoriali. Il calendario eventi dove sarà possibile partecipare con il proprio Team, con la formula Corporate Run, è il seguente: sabato 19 maggio Giro del Monte (7 km), sabato 14 luglio Trenino Trail Run (staffetta 3 persone per 5 km, 15 km totali) e sabato 25 agosto San Marino Comics Run (4 e 8 km). Il Team amatoriale dovrà essere composto da almeno 5 componenti, colleghi e/o amici, senza limiti sul numero di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la Corporate Run per il Giro del Monte è di 10 euro a persona e comprende tutti i servizi della gara (sicurezza stradale, assicurazione, servizio medico e ristori), la t-shirt tecnica, il pacco gara della manifestazione sportiva ed il chip per il timing elettronico. Al termine della manifestazione sportiva del 19 maggio è prevista la "Cena Wellness" sotto le stelle, a cura di Chef Sartini del ristorante stellato La Taverna, ed il Flower Power Party con live music e DJ set nel Piazzale Lo Stradone. TEAM BUILDING: UN VALORE PER LE AZIENDE

Dopo l'esperienza positiva delle prime gare "corporate" del 2016 e il successo consolidato nel 2017, quest'anno l'Associazione Track&Field punta moltissimo su questo progetto, avendo già trovato in molte aziende la disponibilità e la collaborazione fin dall'annuncio dell'edizione 2018, e anche prima. Sono già diverse, infatti, le squadre che si sono iscritte al Giro del Monte e che hanno assicurato di partecipare anche alle successive due gare, la Trenino Trail Run e la San Marino Comics Run. Grazie alla Track&Field, infatti, per la prima volta a San Marino è stato possibile far partecipare delle "squadre aziendali", composte da colleghi di lavoro, amici e associazioni: un modo per stare insieme, fare gruppo, che in altri Paesi è molto utilizzato, soprattutto negli USA. Il "team building" è un concetto molto diffuso, oggi, e poter correre assieme, anche a livello amatoriale, ma con l'aggiunta di fare classifica per la squadra, aiuta ad accrescere l'affiatamento e il valore del lavorare insieme per un obiettivo comune. Un valore che verrà poi trasferito anche sul luogo di lavoro. Inoltre, l'attività motoria e in particolar modo la corsa, portano sempre effetti benefici. Unire le due cose è lo scopo della Corporate Run, che nella veste sammarinese può contare anche sugli eventi correlati, la cena finale e la musica, che non manca mai. Una vera festa per tutti, anche per i colleghi di lavoro. ISCRIZIONI APERTE: LE REGOLE PER I TEAM L'iscrizione del Team al Giro del Monte, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta direttamente on-line sul sito web www.tfsanmarino.com. La classifica generale della "San Marino Corporate Run" terrà conto dell'ordine di arrivo dei primi 5 componenti di ogni Team giunti al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva, e al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre Team sul podio. Il chip che verrà consegnato ai partecipanti della Corporate Run, con una caparra di 10 €/chip oltre quota di iscrizione, permetterà il rilevamento elettronico del tempo e la composizione della classifica in tempo reale con l'arrivo dei concorrenti. Il chip verrà consegnato ad ogni concorrente, il giorno della manifestazione, dalla società incaricata per il timing ufficiale di gara MySDAM e potrà essere restituito dopo il traguardo ai giudici di gara, con la restituzione immediata della caparra. Media partner dell'iniziativa San Marino Corporate Run sarà anche quest'anno San Marino Fixing, settimanale di informazione economica e finanziaria, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti settimanali. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 14 maggio alle ore 12. Per informazioni visitate il sito www.tfsanmarino.com, o tramite email all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . SCM GROUP ALLA MARATHON, UNA "SQUADRA" DI 500 TRA COLLABORATORI E FAMILIARI Circa cinquecento, tra collaboratori di Scm Group e loro familiari, ai nastri di partenza della quinta edizione della Rimini Marathon, domenica 29 aprile. Una partecipazione da record, che conferma attraverso la rinnovata partnership con gli organizzatori della maratona, il legame del Gruppo riminese con il territorio e con quelle iniziative nate, come in questo caso, per diffondere valori importanti quali il divertimento sano e lo sport. Anche quest'anno Scm Group ha offerto, infatti, a tutti i suoi collaboratori la possibilità di iscriversi gratuitamente all'evento. Circa un centinaio sono scesi in pista tra Maratona e "Ten Miles", i restanti hanno affollato la Family Run con tantissimi bambini e ragazzi in pole position. Oltre che scendere direttamente in pista, l'azienda riminese è stata anche tra i protagonisti del "Marathon Village", all'ombra dell'Arco d'Augusto, cuore pulsante dell'evento, con uno stand d'eccezione: tantissimi turisti e riminesi, compreso il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, hanno voluto ammirare da vicino la "Vespa Teresa" rivestita con oltre duecento diversi tipi di legno dall'ebanista Luciano Molinari. Lo stesso artista nella scorsa edizione aveva stupito il pubblico dell'evento riminese e dello stand Scm Group con la sua "Fiat 500 Kube I feel wood", realizzata con oltre 5000 pezzi di legno di 200 essenze. Tra le gare più impegnative della giornata la "Ten Miles" su una distanza di 16 chilometri. A tutti i primi 500 iscritti, inoltre, Scm Group ha offerto una borraccia tecnica.