Joint venture tra San Marino Innovation e Polybius

di Daniele Bartolucci

San Marino Innovation, l'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino, ha confermato la creazione di una joint venture con l'estone Polybius, che prevede l'incorporazione di una nuova società ai sensi della legge sammarinese finalizzata allo sviluppo di un ecosistema blockchain primo nella sua natura. I Olympus Advisors, guidati da Samir Mastaki, hanno avuto un ruolo determinante nel portare a termine questa partnership. I lavori di stesura di un quadro legislativo onnicomprensivo per il settore della blockchain inizieranno immediatamente, avvalendosi della forte volontà della Repubblica di diventare un partner legislativo affidabile e proattivo per il settore. La joint venture consentirà inoltre a San Marino di sfruttare la tecnologia Digital ID di Polybius per creare un nuovo e importante meccanismo per l'autenticazione e la verifica dell'identità. Un progetto guidato dalle continue iniziative europee in materia di gestione dei dati personali e privati.

"Riteniamo che questa partnership avrà un impatto significativo sull'economia, facendo crescere il settore dell'innovazione che è al centro della nostra strategia di sviluppo", ha affermato Andrea Zafferani, Segretario di Stato per l'Industria. E ha annunciato che "la Repubblica acquisirà inoltre una serie di regolamenti per diventare un hub leader della blockchain a livello mondiale". "San Marino è in una posizione ideale per diventare un innovatore con questo tipo di tecnologia", ha dichiarato Sergio Mottola, Presidente di San Marino Innovation. "Non siamo interessati a politiche a breve termine o opportunistiche che traggono vantaggio dalle speculazioni attuali sul mondo delle criptovalute. Piuttosto, siamo affascinati dalla rivoluzione implicita in questa tecnologia: la "blockchain", che prevediamo possa avere un impatto sull'economia globale superiore a quello di Internet ".

Anton Altement, CEO e co-fondatore di Polybius ha aggiunto: "Siamo entusiasti di annunciare questa partnership esclusiva con San Marino e siamo estremamente confidenti nelle potenzialità del progetto. Siamo stati pionieri di queste tecnologie tramite la nostra società HashCoins OÜ. Ora siamo in grado di portare quella conoscenza e quella esperienza su un progetto che posizionerà San Marino come centro di innovazione.