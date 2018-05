Torna il mitico Giro del Monte per i runners e per le aziende

di Daniele Bartolucci Tutto pronto per il Giro del Monte. A un mese esatto dall'evento, in programma sabato 19 maggio, si sono aperte le iscrizioni per partecipare all'edizione 2018 del Giro del Monte. UNA STORIA DA RICORDARE: DA NINNI AL "GIULIETTI"

A darne notizia, è stato il presidente della Track&Field San Marino Samuele Guiducci, alla presenza del Segretario di Stato per l'Istruzione e lo Sport Marco Podeschi. Cornice della presentazione lo storico Bar Giulietti. "Siamo qui non a caso", ha spiegato Guiducci, "perché è proprio qui che tutto ebbe inizio, nel lontano 1971, quando, un po' per gioco, Lazzaro "Ninni" Fantini fece una scommessa con gli amici: avrebbe fatto il giro del monte, in un'ora di tempo. E così la sera successiva, seguito in macchina dagli amici che controllavano che non imbrogliasse, è partito dal Bar Giulietti per poi farvi ritorno, passando per Murata, la Sottomontana e risalendo per Borgo Maggiore. Impiegò un'ora e tre minuti. Da scommessa", ha ricordato Guiducci, "il Giro del Monte divenne, in pochi anni, un appuntamento fisso, che coinvolgeva tutta la comunità". UN SUCCESSO ANCHE OLTRE I CONFINI SAMMARINESI

Come noto, dopo un lungo periodo di assenza, la Track&Field ha deciso di riproporla nel 2014: "Dai 300 partecipanti di quell'anno siamo rapidamente passati ai circa 2000 dello scorso anno". Un successo enorme, che diventa ancora più importante nel momento in cui "circa il 15 per cento degli iscritti proviene da fuori territorio. Una presenza che si sta allargando sempre di più perché grazie alla Wellness Foundation, che ha inserito il nostro evento nel calendario della "Wellness Week", riusciamo a promuovere l'evento in tutta Italia. E chi viene da fuori ci riconosce panorami spettacolari e un tramonto indimenticabile". Già perché la gara competitiva scatta alle 19, in pieno tramonto dunque. IL PROGRAMMA: GARE, CENA E CONCERTO

Ma il programma dell'evento, che si propone come una vera e propria giornata di festa, si aprirà già alle 14, con musiche, spettacoli e intrattenimento sullo Stradone, in Piazza Sant'Agata e Piazzale Calcigni. Poi sarà la volta dello start delle gare giovanili e degli atleti di Special Olympics San Marino, ovviamente su un tracciato ridotto in pieno centro storico. Intorno alle 17 si inizierà a fare sul serio, con l'arrivo degli atleti. Due ore dopo, come detto, lo start della gara, che si snoderà sull'abituale tracciato che dallo Stradone arriva a Murata, per poi passare lungo la Sottomontana e risalire da Borgo Maggiore. Al termine della gara ci sarà la cena sotto le stelle con musica live sul Piazzale Lo Stradone. A questo proposito sono previste sorprese, che verranno svelate più avanti. I CORPORATE RUN PER GRUPPI E PER AZIENDE

Confermate, accanto alla gara competitiva, anche la manifestazione non competitiva e la Corporate Run, gara per squadre amatoriali di amici o colleghi di lavoro (San Marino Fixing è media partner di questa manifestazione anche quest'anno). "Quella della competizione tra gruppi aziendali", ha spiegato Guiducci, "è una tendenza in grande espansione in tutta Europa. Da noi, negli anni passati, si sono iscritti circa 50 gruppi, per un totale di circa 800 partecipanti". Non solo una moda, ma un vero e proprio modello per molte aziende, che puntano sul team building e il welfare aziendale per crescere e competere sui mercati con un gruppo di persone affiatate (perché questo si crea quando ci si allena e si corre assieme) e anche in buona salute (lo sport, in particolare la corsa e il movimento aerobico, hanno benefici sulla forma fisica eccellenti). A tal proposito, il Direttore di Carisp Dario Mancini, ha lanciato la sua sfida: "A nome di Cassa di Risparmio sono molto lieto di essere qua come sponsor. Il Giro del Monte è una manifestazione molto sentita a San Marino, ma conosciuta anche fuori territorio ed è per noi un piacere sostenerla. Non solo, come Cassa di Risparmio saremo presenti e parteciperemo con grande spirito agonistico. Perché un po' di sano agonismo fa bene". Le altre squadre aziendali sono avvisate. PODESCHI: "SPORT E FOLKLORE, UNA VERA FESTA"

"Ringrazio la Track&Field e la Giunta di San Marino per l'organizzazione dell'evento, la Giunta di Castello di Borgo Maggiore e i tanti addetti ai lavori e volontari per la generosa collaborazione e tutti gli sponsor privati che lo sostengono", è intervenuto il Segretario di Stato Marco Podeschi. "Parliamo di una manifestazione che fa parte della nostra tradizione e anche del folklore. Un evento che abbraccia lo sport, in particolare il movimento del running che si è molto sviluppato negli anni, ma che rappresenta anche un momento di aggregazione e di festa. Vi partecipano tanti sammarinesi, tanti giovani, tra cui molti universitari che studiano nel nostro Paese, che gareggiano nei modi e con le fogge più disparate. Ci auguriamo che sia una bellissima giornata e anche il tempo faccia la sua parte". ISCRIZIONI APERTE: ECCO COME FARE Guiducci ha quindi ricordato che è già possibile iscriversi on-line sul sito www.tfsanmarino.com e ha invitato a farlo con anticipo, "in modo da agevolare l'organizzazione" (sarà comunque possibile iscriversi sul posto, nel Piazzale Calcigni, fino alle 17:30). "Negli ultimi anni abbiamo raggiunto livelli di partecipazione veramente importanti: l'iscrizione preventiva ci permette di garantire, a livello organizzativo, un migliore servizio per tutti".