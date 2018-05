Gli startupper ora hanno Grind Rimini-San Marino

di Daniele Bartolucci E' all'insegna delle novità l'edizione 2018 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che da 16 anni premia i progetti d'impresa innovativi. Dopo l'ingresso nell'Associazione di San Marino Innovation, una seconda, rivoluzionaria novità saluta l'avvio della edizione 2018. È stato infatti ufficialmente costituito il chapter Startup Grind Rimini-San Marino, nato dalla collaborazione tra l'Associazione e Startup Grind, la startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi del mondo. Ora anche i territori della Romagna e della Repubblica di San Marino si innestano nel grande tessuto di startup nato nel 2009 nel cuore della Silicon Valley, powered by Google for Entrepreneurs & AC Hotels Marriott. "Fare rete fra le diverse realtà dedite all'innovazione imprenditoriale – afferma Maurizio Focchi, Presidente Associazione – è la chiave di volta per convertire efficacemente le nuove idee di mercato in imprese virtuose e dalle gambe forti. Siamo orgogliosi di veder nascere anche nei nostri territori il chapter di Startup Grind". Alla guida del Chapter romagnolo ci sarà Andrea Roberto Bifulco, già Chapter Director di Startup Grind Milano (la più grande community di startup ed imprenditori in Italia): "Sono molto felice di iniziare a lavorare con Nuove Idee Nuove Imprese per portare Startup Grind in Romagna – commenta Andrea Bifulco– Essendo mia madre di Rimini, sono molto legato al territorio e credo che l'ecosistema locale potrà beneficiare degli eventi e dei workshop che organizzeremo. Sono onorato di iniziare questa avventura intervistando un grande amico come Emil Abirascid, il guru delle startup in Italia". Mission del nuovo soggetto è creare opportunità sui temi della formazione, il networking attivo e lo sviluppo di nuove competenze professionali. La presentazione ufficiale di Startup Grind Rimini & San Marino coinciderà con un primo grande evento. Il 5 maggio, alle 11:00 a Innovation Square (C.so d'Augusto, Rimini) sarà ospite Emil Abirascid, considerato il Guru delle Startup in Italia, colui che parla di Startup da più di 10 anni, giornalista e molto noto nel mondo dell'innovazione d'impresa. Abirascid è fondatore e direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti dell'innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360; è curatore di Startup Digest Italy, e autore del volume 'L'innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni per l'impresa' edito da Franco Angeli. Startup Grind Rimini & San Marino proseguirà nei prossimi mesi con eventi su temi chiave come il Growth Hacking ed il Venture Capital, workshop formativi ed interventi di Startup di successo. L'evento del 5 Maggio è a pagamento e costa 5 euro che comprendono l'accesso alla Fireside Chat e un aperitivo di networking per concludere l'evento. Ricordiamo che i soci dell'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese sono: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di Commercio Repubblica San Marino, Associazione Nazionale Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation. Mentre la business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è sostenuta da Banca Carim e Deloitte & Touche SpA, che offre anche un sostegno scientifico-formativo, ed è organizzata in collaborazione con Rimini Innovation Square e il Campus di Rimini. L'iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato, e il Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino e del Comune di Rimini.