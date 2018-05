Premio Professionalità 2018 assegnato a Simona Michelotti

di Alessandro Carli Con il proposito di riconoscere l'eccellenza nell'abito delle attività, il 23 aprile è stato conferito a Simona Michelotti il "Premio Rotary alla Professionalità 2018" a testimonianza "del suo operoso lavoro imprenditoriale iniziato dal nulla nel 1968 e che ora la vede alla guida di SIT Group", una realtà "che unisce aziende in continua crescita ai vertici assoluti della stampa di altissima qualità di imballaggi plastici flessibili". Simona Michelotti, prosegue la motivazione incisa nella targa, è "un'imprenditrice dotata di grandi capacità organizzative e gestionali, unite a viva intuizione, forte passione e grande dedizione, ma sempre guidata dai suoi elevati principi etici nei rapporti di lavoro". Simona Michelotti "rende grande onore alla nostra Repubblica e dimostra di applicare in ambito professionale e sociale gli ideali del Rotary". L'attribuzione di questo riconoscimento rappresenta senz'altro uno dei momenti più significativi dell'annuale attività rotariana. Attraverso questo premio difatti il Rotary vuole sottolineare le eccellenze di San Marino riconoscendone i meriti e i traguardi raggiunti. L'ingegner Franco Capicchioni, Presidente della Commissione Interna del Rotary, racconta la serata, presieduta dal Vicepresidente Marco Tognacci. Non prima però di essersi soffermato sui rapporti personali. "Io e Simona ci conosciamo da tantissimi anni – racconta Franco Capicchioni – e ci lega una profonda amicizia e una grande stima professionale. Siamo stati entrambi Vicepresidenti dell'Associazione Nazionale Industria San Marino nel triennio di Presidenza di Enzo Donald Mularoni, tra il 1997 e il 2000. Il suo percorso professionale è un esempio di grande eccellenza umana. Le finanze e le tecnologie si possono sempre trovare: le persone invece le fai tu. E Simona ha saputo gestire al meglio i rapporti con le persone, il vero patrimonio di un'azienda". L'ingegnere ha ripercorso la "strada" fatta dall'imprenditrice, iniziata esattamente 50 anni fa come titolare della ditta "Rotostampa di Simona Michelotti". Nel 1971 diventa Direttore Generale di S.I.T. Stampa Imballaggi Trasparenti", incarico che tiene sino al 1986 quando assume il ruolo di Amministratore Unico, che lascia nel marzo 2017. Dal 2012 ad oggi è Presidente del Consiglio di Amministrazione di STT Group Spa". Tra gli incarichi che ha ricoperto, anche quello di Presidente di ANIS e della Camera di Commercio. La serata si è aperta con "la proiezione di un video in cui tutti i dipendenti delle tre 'anime' di SIT – oltre all'headquarter di San Marino anche quelli delle sedi di Pesaro e Padova – si muovevano a ritmo musicale. È seguita poi la cena e la presentazione di Simona. Infine, la consegna della targa e un dibattito con i presenti". Tra i passaggi più toccanti dell'imprenditrice, la complementarietà con la figlia Neni. PREMIO ROTARY ALLA PROFESSIONALITÀ Lo scopo del Rotary, formulato inizialmente nel 1905 e adattato negli anni al respiro sempre più ampio dell'attività sociale, è perseguire la comprensione tra i popoli e la pace tra le nazioni attraverso l'ideale del servire, inteso come motore propulsivo di ogni attività. "La nostra è la cultura del 'fare', che pone al suo centro l'uomo, che rifiuta ogni strumentalizzazione e si sottrae ad ogni condizionamento per mirare soltanto alla ricerca della verità, al bene comune, alla diffusione del principio di solidarietà verso i più deboli, all'affermazione dei diritti umani, al rifiuto di ogni sopraffazione". Sono pensieri di un illustre rotariano, Tristano Bolelli, alla cui iniziativa si deve, nel 1962, la nascita del "Premio Internazionale Galileo galilei dei Rotary Club Italiani", certamente uno dei più prestigiosi e significativi riconoscimenti a livello internazionale in ambito rotariano. Alla luce di queste considerazioni, nel 1992 il Rotary Club San Marino ha deciso l'istituzione di un premio alla professionalità, consistente in una targa commemorativa da assegnare a cittadini sammarinesi o residenti che si fossero distinti nell'ambito della loro professione, onorando la loro attività e dando lustro e prestigio alle Istituzioni e all'immagine della Repubblica di San Marino sia a livello locale che internazionale. I VINCITORI DEL PREMIO PROFESSIONALITÀ Prima di Simona Michelotti il Premio è stato assegnato al dottor Italo Rossini (1992), al professor Luigi Masi (1994), a Monsignor Luigi Donati (1995), a Guerrino Colombini e Italo Tonelli (1996), all'avvocato Lamberto Emiliani (1998) e al professor Luciano Maiani (1999). Il nuovo millennio si è aperto invece con la professoressa Pina Rossini Arzilli (2000), e a seguire il dottor Eugenio Meloni (2001), la Maestra Alceste Preda Fattori (2002), Monsignor Giuseppe Innocentini (2003), il professor Giuseppe Rossi (2004), il professor Giovanni Galassi (2005), Libero Cellarosi (2009), Italo Capicchioni (2011), l'ingegner Paolo Pietro Albertini (2013), il dottor Ferruccio Casali (2015), Padre Ciro Benedettini (2016) e il Maestro Fausto Giacomini (2017).