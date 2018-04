Fixing n. 16 in edicola: imprese sicure, calano gli infortuni sul lavoro

San Marino Fixing numero 16 è in edicola da venerdì 27 aprile a 1,50 euro. In apertura i dati sulla sicurezza nelle imprese forniti dall'ISS: calano gli infortuni sul lavoro, a conferma dell'importanza della prevenzione. Il Segretario alla Sanità Franco Santi: "La Legge ha necessità di essere aggiornata".

All'interno ampio spazio al mondo delle aziende. Paride Neri: "Il contratto ANIS-CSU è stato un argine alla crisi". Il neo segretario FLIA-CDLS: "Industria, manca un piano di rilancio e innovazione. Le imprese del nostro settore sono cresciute, così come l'occupazione e il monte salari".

ANIS: "Così si penalizzano le imprese virtuose". Tutte le categorie (oltre agli Industriali anche OSLA, USC e UNAS) si schierano contro la nuova Patrimoniale e il mancato confronto. L'imposta straordinaria era prevista già in Finanziaria ma solo ora vengono svelate le "regole".

Sono stati pubblicati dall'UPECEDS i dati al 31 marzo 2018: cresce ancora il manifatturiero, vero traino dell'occupazione. In un anno perse altre 30 aziende nel Commercio, segni di ripresa invece nei Servizi. Aumentano i lavoratori frontalieri (5.645 unità), ma cala al contempo anche la disoccupazione.

Premio Professionalità 2018 assegnato a Simona Michelotti. La targa del Rotary Club San Marino all'imprenditrice e Presidente di SIT Group. Franco Capicchioni ne ha ripercorso la carriera ricordando anche i ruoli ricoperti in ANIS. Cambio ai vertici del Colorificio Sammarinese, Benedetta Masi è la nuova AD dell'azienda.

Associazioni in rotta con il Governo: "La Camera di Commercio rappresenta l'economia, non la politica".

Gli startupper ora hanno Grind Rimini-San Marino: "Nuove Idee Nuove Imprese" nella community più grande del mondo. Evento inaugurale il 5 maggio con Andrea Roberto Bifulco ed Emil Abirashid.

Torna il mitico Giro del Monte per i runners e per le aziende. Tutto pronto per il 19 maggio: corse agonistiche e non, goliardate, cena e concerto. Iscrizioni aperte: San Marino Fixing ancora una volta media partner per la Corporate Run.

E ancora: "MotorLegendFestival" fa il pieno di pubblico, la rubrica di Radio 24 Il Sole 24 Ore, l'intervento del professor Renato Di Nubila sulla terza edizione del Forum del Dialogo dedicato a "Giovani e Adulti, parti o controparti di questa società complessa"; lo spettacolo "No hate – L'odio è figlio dell'Errore", curato dagli allievi della Quinta del Liceo Classico della Scuola Secondaria Superiore di San Marino e che ha visto la partecipazione dei ragazzi della classe Seconda; la joint venture tra San Marino Innovation e Polybius.

L'editoriale di questa settimana è dedicato alla festa dei lavoratori.

