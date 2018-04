Privacy, in arrivo nuove regole. ANIS al fianco delle imprese

di Daniele Bartolucci

Il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy entrerà in vigore tra poche settimane, precisamente il 25 maggio 2018: da quel momento in poi per chiunque tratti dati di cittadini UE, cambieranno molte cose, in particolare l'acquisizione e la detenzione di tali informazioni, per citarne alcuni. Ma gli aspetti toccati dalle nuove regole - che varranno anche per i Paesi terzi, come San Marino, perché l'oggetto sono i dati dei cittadini e non semplicemente "dove" vengono trattati - sono molteplici, motivo per cui le imprese potrebbero trovarsi in difficoltà ad assolvere pienamente tutti gli adempimenti del caso. Con la nuova legislazione in materia di protezione dei dati (introdotta nel maggio 2016 con il General Data Protection Regulation o Regolamento UE 2016/679, in sostituzione alla Direttiva sulla protezione dei dati 95/46 del 1995), infatti, dal 25 maggio 2018 cambierà il modo di rapportarsi con l'UE, sia che nel frattempo venga modificata la normativa interna, ovvero la Legge 23 maggio 1995 n.70 che regolamenta la raccolta la raccolta informatizzata dei dati personali, sia che le imprese debbano adeguarsi autonomamente. Anche per questo ANIS ha già attivato nei mesi scorsi una convenzione con lo Studio Consulenza Privacy della dottoressa Gloriamaria Paci che fornirà tutta l'assistenza professionale necessaria alle aziende associate. Non solo, ANIS per prima ha sollecitato anche il Governo ad attivarsi in questo ambito, per aggiornare la normativa sammarinese e renderla quanto prima in linea con il nuovo Regolamento europeo (anche per non esporre lo stesso Stato a dei rischi enormi, si pensi solo ai dati sanitari in possesso dell'ISS riguardanti i cittadini europei quali sono i frontalieri, o alle videocamere installate sul territorio...), trovando nella Segreteria agli Affari Interni un interlocutore attento e disponibile, tanto che nei mesi scorsi è stato incaricato un esperto italiano per redigere il testo della nuova Legge, che dovrebbe essere pronta prima della scadenza europea.

Nel frattempo, però, occorre dare supporto e informazione alle aziende, così come ha sempre fatto ANIS, per cui è stato organizzato un terzo convegno dal titolo "Protezione dei dati personali: adempimenti necessari", che si svolgerà il prossimo 26 aprile nella Sala Corsi "Enzo Donald Mularoni" della sede dell'Associazione in Piazzetta Bramante Lazzari 2 a Città. "Abbiamo ricevuto numerose richieste da parte delle aziende associate", spiega l'Avvocato Pier Paolo Villani (in foto insieme alla Dott.ssa Gloriamaria Paci e l'Avvocato Patrizia Gigante durante il seminario ANIS di ottobre), "e abbiamo ritenuto opportuno organizzare questo nuovo momento di confronto in cui, oltre ad illustrare la disciplina generale del Regolamento europeo n. 2016/679, forniremo indicazioni pratiche circa gli adempimenti in capo alle imprese e alle figure che al loro interno avranno la responsabilità della gestione dei dati, nonché circa le misure tecniche e organizzative adeguate in riferimento all'impatto sui sistemi informativi". Relatrici del convegno saranno la Dott.ssa Carolina Maggioli e la Dott.ssa Gloriamaria Paci, titolare dello Studio Consulenza Privacy di Rimini con cui ANIS ha stipulato la suddetta convenzione per tutte le proprie aziende associate.

Per informazioni e iscrizioni, contattare la segreteria al numero 0549/873911.