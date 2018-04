Promuovere e diffondere la cultura aziendale

di Alessandro Carli Valorizzare il talento, l'intraprendenza, la capacità e la creatività dei giovani che hanno idee innovative di impresa. È anche per questo che l'Associazione Nazionale Industria San Marino scommette e investe, sin dalla prima edizione (2002) in "Nuove Idee Nuove Imprese", la business plan competition promossa da realtà istituzionali e associative della Provincia di Rimini e della Repubblica di San Marino. E mentre sono già partite le candidature per partecipare al concorso del 2018 – per iscriversi c'è tempo sino al 26 maggio (basta compilare il modulo presente sul portale http://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione) – l'ANIS rinnova l'impegno. "Riteniamo strategico promuovere e diffondere la cultura d'impresa - afferma l'Associazione degli Industriali della Repubblica di San Marino -. Il Monte e la Romagna rappresentano una macroarea a vocazione imprenditoriale. Accompagnare e 'spingere' sui progetti significa aiutare le idee a diventare mature, a trasformarsi in imprese che andranno a insediarsi in questo territorio e che, quindi, potranno rappresentare un'opportunità di sviluppo per tutto il contesto economico". L'attenzione degli Industriali è rivolta anche ai giovani. "La business plan è nata con la mission di far diventare i giovani dei nuovi imprenditori, contribuendo alla loro crescita professionale. I giovani oggi incontrano difficoltà nel trovare lavoro ma rappresentano una miniera di proposte 'fresche', di progetti innovativi ai quali manca, ed è normale che lo sia, l'esperienza e le competenze per diventare grandi. ANIS, come gli altri enti promotori, ritiene che sia quanto mai necessario aiutarli a sviluppare le loro idee affinché possano trasformarsi in progetti concreti. La possibilità di supportare una brillante idea fa sì che i giovani possano creare la loro impresa, con tutta una serie di ricadute positive per il territorio che le ospita in termini di occupazione e di business. Attraverso 'Nuove Idee Nuove Imprese' quindi si stimolano i ragazzi a produrre idee innovative e noi siamo felici di poterli aiutare a trasformare i loro sogni in realtà, perché spesso da pensieri nati quasi per gioco sono state create realtà imprenditoriali di straordinaria importanza". E i numeri danno ragione: dal 2002 sono stati oltre 3.500 i giovani che hanno partecipato al concorso con quasi 1.200 idee innovative di business, circa 60 aziende nate (di cui 10 rivitalizzate dal business plan) e 557.000 euro di premi assegnati. Tra le imprese che hanno attraversato il concorso e che poi si sono costituite anche alcune realtà sammarinesi. NINI, IL PRESIDENTE MAURIZIO FOCCHI

Assieme a Maurizio Focchi, Presidente dell'Associazione "Nuove Idee Nuove Imprese", entriamo nelle pieghe del progetto. Perché partecipare a "Nuove Idee Nuove Imprese"?

"Per diversi motivi. La prima è più pratica: i giovani si possono mettere in gioco con un'idea imprenditoriale e possono capire se può prendere piede. Con un po' d'aiuto, può essere portata avanti. Se non succede, si ha comunque la possibilità di fare un percorso che insegna alcune cose. In terza battuta, partecipare è un'esperienza che si può rivelare utile per tutte le persone che andranno a lavorare in un'azienda perché ti dà un assaggio delle dinamiche di un'impresa". Dal vostro punto di vista invece?

"I nostri obiettivi sono fondamentalmente due: verificare le idee di impresa sapendo che alcune prenderanno il volo e poi cercare di creare una diffusa cultura d'impresa tra i giovani". Nel tempo il concorso è cresciuto...

"Con l'obiettivo di rendere sempre più solido il network territoriale che origina l'Associazione, è stato ufficiale l'ingresso di San Marino Innovation, incubatore d'impresa dedito alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione. Lo sprint innovativo che il nostro territorio esprime con genialità e freschezza trova nella business plan competition un forte alleato e compagno di strada verso il successo Stiamo inoltre concludendo un'importante progetto su cui a breve daremo l'ufficialità. E' stata invece confermata la presenza di Deloitte & Touche S.p.A, che cura i seminari formativi con approfondimenti su alcuni punti fondamentali per una realtà imprenditoriale agli suoi inizi, quali le proiezioni economico-finanziarie e le tecniche per creare un pitch di successo". Il concorso di idee è arrivo da oltre 15 anni. Come si sono spostate le proposte dei giovani? "All'inizio le idee erano più orientate verso il marketing, il turismo e il digitale. Oggi ci sono più idee sui prodotti 'fisici', quindi le proposte si sono spostate anche sul manifatturiero". Le imprese "mature" e già strutturate come si approcciano alle startup? "Siamo nell'era del digitale e dell'IOT ('Internet of Thing', 'internet delle cose', ovvero l'estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti, ndr) è un passaggio forte, un 'salto innovativo' di spessore. Le imprese mature cercano le startup per rinnovarsi". I PREMI IN PALIO E I PERCORSI DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO L'edizione 2018 vede anche la conferma dei premi messi in palio. Al vincitore andrà un assegno del valore di 10 mila euro, a cui va aggiunta l'iscrizione e l'assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o all'ANIS. Iscrizione e assistenza confermate anche al secondo e al terzo, con la differenza che il premio in denaro è meno consistente, rispettivamente di 6 mila e 3 mila euro. Banca Carim mette a disposizione un'ampia gamma di finanziamenti agevolati per i migliori progetti d'impresa. I primi 3 gruppi classificati inoltre potranno partecipare gratuitamente a un percorso di accelerazione presso Primo Miglio (acceleratore di startup responsabili). Al primo classificato spetterà poi una postazione di coworking per 6 mesi offerta da Rimini Innovation Square mentre San Marino Innovation concederà gratuitamente un percorso di accelerazione per un periodo di 3 mesi, presso la propria sede, a due gruppi che intendano costituire una società a San Marino o che abbiano già costituito una società e vogliano trasferirne la sede a San Marino.Al concorso Nuove Idee Nuove Imprese è abbinato un percorso formativo gratuito, coordinato da docenti dell'Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini. Il corso ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze di base per creare i futuri imprenditori, alternando lezioni teoriche ad attività pratiche. Oltre alle lezioni, i concorrenti potranno usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale fornita dai docenti. E' infine previsto il sostegno scientifico-formativo di Deloitte & Touche S.p.A. sulle proiezioni economico-finanziarie e su come creare un pitch di successo per la startup. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione al numero di telefono 0541.709096 oppure scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.