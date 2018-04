“Il parlante”, il nuovo libro sul linguaggio e il web di Marino Cecchetti

di Alessandro Carli Il percorso di studi scientifici che lo ha portato a insegnare nelle scuole della Repubblica di San Marino emerge in quello che giornalisticamente potremmo chiamare "preparazione a". Numeri quindi, numeri che avvisano il lettore dell'intenzione del viaggio compiuto da Marino Cecchetti nel suo nuovo libro "Il parlante" (Il linguaggio motore del successo degli umani dalla comparsa al web)". Perché l'uomo, scrive l'autore, "da 60-80 milioni di anni è dotato di linguaggio, da 5500 anni si serve , per comunicare, anche della scrittura, da 2350 anni, creato l'alfabeto, si occupa di logica (...) e da alcuni anni si è messo a parlare anche con le cose". Un'opera che ripercorre le tappe di quel suono utilizzato per scambiare le prime, gutturali informazioni e che arriva sino alle onde gravitazionali. Non manca la religione, o per meglio dire "le" religioni, così come l'informatica, la fisica, la chimica e la matematica, con quel suo concetto di "infinito" che viene richiamato anche nella copertina del libro. E qualche amara ma veritiera riflessione: "Il ring è la rete. Tu sei quello che la rete dice di te". E rete significa anche social media e i conseguenti 'like', ad oggi l'unico indice di gradimento, e non solo per i più giovani. "Come se fregiarsi di un numero che ci colloca in un punto alto della graduatoria sia ormai l'unico modo per dare un senso alla vita. E' un'invenzione della nostra stessa cultura, questa corsa" scrive Marino Cecchetti. Uno stimolo per capire e capirsi. Tra citazioni, esempi, modelli falliti e obiettivi da inseguire.