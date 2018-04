San Marino punta ad avere la bilancia dei pagamenti

di Daniele Bartolucci Anche San Marino avrà finalmente gli strumenti per evidenziare la propria Bilancia dei Pagamenti. Lo ha annunciato il Governo, incaricando un gruppo di lavoro per strutturare questo importante passaggio. UNO STRUMENTO "INTERNAZIONALE"

La bilancia dei pagamenti è lo schema contabile che registra le transazioni tra i residenti in un'economia e i non residenti, in un dato periodo di tempo. Normalmente si tratta uno scambio di valori (beni, servizi, diritti, attività finanziarie) ma, in alcuni casi, anche del loro trasferimento senza contropartita. La bilancia dei pagamenti è di solito redatta dalla Banca centrale del proprio Paese, secondo specifiche regole dettate dal Fondo monetario internazionale, che sono a loro volta sostanzialmente coerenti con le convenzioni internazionali in materia di contabilità nazionale. Di qui l'esigenza, per San Marino, di dotarsi di questo strumento ormai standardizzato a livello globale. L'INDICAZIONE DEL FMI

"Deve essere rafforzata la fornitura dei dati statistici", ha avvertito il FMI nella sua ultima visita. "Un agevole accesso a dati economici puntuali migliora la trasparenza ed è essenziale per gli investitori, le imprese e i responsabili delle politiche per adottare decisioni consapevoli. Fra le priorità vi sono la compilazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti e garantire il rispetto degli standard internazionali nelle statistiche esistenti. Un calendario chiaro aiuterà a gestire il processo. Dovrebbero essere stanziate maggiori risorse per migliorare la presentazione e la fornitura dei dati e velocizzare la compilazione dei dati di base nei settori prioritari". IL GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DAL GOVERNO Nella seduta del 22 gennaio, il Congresso di Stato ha deliberato la nomina del "Gruppo di Lavoro intersettoriale per lo sviluppo e la creazione della Bilancia dei Pagamenti", citando proprio "il suggerimento di attivare al più presto la Bilancia dei Pagamenti contenuto nello Statement del Fondo Monetario Internazionale, quale documento emesso a conclusione della missione 2018 ai sensi dell'articolo IV". Questo perché c'è la "volontà di dotare la Repubblica di idonei strumenti per la valutazione economica e finanziaria degli effetti delle misure di politica economica". Gli obiettivi del Gruppo di lavoro sono: "Ricognizione dei dati e delle informazioni disponibili presso la Pubblica Amministrazione, Banca Centrale della Repubblica di San Marino, Enti del Settore Pubblico Allargato funzionali alla predisposizione della Bilancia dei Pagamenti". "Valutazione di quanto proposto nel rapporto dell'assistenza tecnica 2013 del FMI, la verifica e esecuzione delle attività di monitoraggio suggerite". "Analisi della completezza e della coerenza delle informazioni raccolte" ed "elaborazione delle informazioni raccolte per la predisposizione della Bilancia dei Pagamenti". Il Gruppo è composto da: Marilisa Mazza (Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio); Roberta Mularoni (Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica); Mauro Sammaritani (Esperto Statistica); Davide Morri (Esperto Statistica); Enrico Guidi (Dipartimento Affari Esteri); Raffaele Mazzeo (Banca Centrale), Luca Chiaruzzi (Banca Centrale). "Il Gruppo di Lavoro deve relazionare al Congresso di Stato con cadenza mensile in merito all'avanzamento del progetto".