San Marino, il numero di imprese sopra le 5 mila unità

di Alessandro Carli Il 2018 è iniziato con il piede giusto. In attesa del bollettino del primo trimestre, l'Ufficio di Statistica difatti ha pubblicato i "numeri" di gennaio: imprese presenti sul territorio, forza lavoro, afflussi turistici. Mentre anche nel primo mese dell'anno la media degli addetti nelle imprese rispecchia lo storico con la conferma delle dimensioni piuttosto ridotte del sistema privato della Repubblica (11,4 dipendenti per le manifatturiere, 10,6 per le attività finanziare e assicurative gli unici due settori che sono in doppia cifra), i dati più confortanti arrivano dalle imprese. Da fine dicembre 2017 a fine gennaio 2018 il totale è passato da 4.996 a 5.018 aziende. Crescita trainata nello specifico dalle imprese manifatturiere, che in un solo mese sono aumentate di 11 unità (504-515). Se la forza lavoro non presenta particolari oscillazioni (il numero di dipendenti, indipendenti e disoccupati si attesta attorno alle 21.800 unità, così come il numero dei frontalieri, stabilmente sopra le 5.300 presenze), l'incremento più significativo arriva dal turismo (foto di Marco Poderi). Mettendo a specchio i dati di gennaio 2017 con quelli dello stesso mese di quest'anno, emerge che il numero dei visitatori ha fatto registrare una crescita di oltre 5 mila persone. Mentre gennaio 2017 si era chiuso con 79.479 turisti, il 2018 ha visto la presenza di 85.974 visitatori. SAMMARINESI NEL MONDO

Le anticipazioni dell'UPECEDS contengono anche un paio di approfondimenti. Il primo riguarda il numero di sammarinesi residenti all'estero, che al 31 gennaio 2018 sono risultati essere 13.241. La "colonia" più numerosa è quella italiana (5.621), seguita da quella statunitense (3.301), quella francese (2.025) e infine quella argentina (1.773). I NOMI E I COGNOMI PIÙ DIFFUSI Cinque residenti in più hanno portato il totale a 33.332 del residenti in Repubblica. Nel 2017 il nome maschile più diffuso tra i residenti è Andrea con 543 persone (in assoluto il nome è presente in 552 individui, ma in 9 casi è utilizzato come nome femminile), che precede Marco (496). Il nome femminile più diffuso tra i residenti è Maria con 357 persone seguito da Sara (258) ed Elisa (254). Il cognome più diffuso tra i residenti è Gasperoni con 552 persone seguito da Guidi (453) e Casadei (401). Il binomio "nome-cognome" più diffuso è Marco Guidi con 12 casi tra i residenti seguito da Marino Gasperoni (11 casi). Gli individui ultracentenari sono 7 e sono sei femmine ed un solo maschio. Le femmine più longeve sono due e hanno 102 anni, il maschio più longevo ha 100 anni. Nel 2017 sono nati 228 bambini e si sono registrate ben 29 nascite a luglio, mentre i giorni in cui si sono registrate più nascite (4 bambini) sono stati il 24 luglio e l'11 dicembre. Tra i nati del 2017, il nome più diffuso in assoluto è Lorenzo (9 casi), seguito da Giulia con 7 casi.