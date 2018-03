Centro REACH: aggiornata la lista delle combinazioni “PA” e “PT”

E' stata pubblicato il secondo numero del 2018 della newsletter del Centro REACH. Vediamo assieme le principali novità. L'ECHA, lo scorso 5 febbraio, ha pubblicato l'ottava raccomandazione per la prioritizzazione di 7 nuove sostanze SVHC, tra quelle inserite in Candidate List, ai fini dell'inclusione nell'elenco delle autorizzazioni (Allegato XIV del REACH). La decisione finale sull'inclusione delle sostanze nell'elenco dell'Allegato XIV e sulle tempistiche previste per le autorizzazioni verrà presa dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo. La Commissione Europea ha poi pubblicato un catalogo di tutti i nanomateriali usati nei prodotti cosmetici nell'Unione Europea a luglio 2017, che è regolarmente aggiornato. Molti dei nanomateriali sono anche registrati ai sensi del Regolamento REACH. Per quanto riguarda invece i biocidi, è stata aggiornata la lista delle combinazioni sostanze attive (PA) / tipi di prodotto (PT) per cui è disponibile una notifica di inclusione nel programma di revisione. Questa lista contiene anche i nomi delle entità legali notificanti e la data entro cui presentare la domanda di approvazione per la specifica combinazione PA/PT. Infine ECHA ha pubblicato tre esempi pratici per aiutare le aziende con le proprie registrazioni REACH, disponibili in italiano: come decidere se una sostanza è un polimero o no e come procedere con la registrazione pertinente; come raccogliere informazioni ai fini della registrazione di una sostanza inorganica mono-componente (compresa la valutazione della sicurezza chimica); come raccogliere informazioni ai fini della registrazione di una sostanza multicomponente o una sostanza UVCBinformazioni tossicologiche. Info e dettagli su www.centroreach.it