Il Monte (salari) della Repubblica è l’industria manifatturiera

di Alessandro Carli E' ancora l'industria manifatturiera a detenere il ruolo di "principale erogatore" di economia della Repubblica di San Marino. Anche nel 2017 difatti ha fatto registrare il monte salari (l'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dai lavoratori dipendenti, ndr) più elevato del Monte Titano, ribadendo ancora una volta la sua importanza strategica per il Paese sia come "motore" di sviluppo che come capacità di generare "benessere" per i dipendenti. Una performance, quella della manifattura del Titano, che fa da "locomotiva" all'intero settore privato: nel report firmato dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica sui dati dell'ISS, al 31 dicembre 2017 il "tetto" complessivo ha sfiorato i 400 milioni. Mentre nel 2016 il monte salari aveva raggiunto i 388 milioni e 343 mila euro, lo scorso anno "l'assegnone" si è spinto sino a quota 397 milioni e 826 mila euro, nonostante l'incremento del numero delle imprese private sia stato di sole 5 unità (erano 4.991 al 31/12/2016, sono diventate 4.996 dodici mesi più tardi). Quello che è cresciuto invece è stato il numero totale dei dipendenti privati, passati da 14.318 unità di dicembre 2016 a 15.128 del dicembre 2017 (+210). E a "tirare" l'aumento della forza lavoro è stato proprio il manifatturiero che, dopo aver chiuso il 2016 con 5.464 dipendenti, al 31 dicembre 2017 è arrivato ad avere 5.621 persone a busta paga (+157). In dodici mesi l'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dai dipendenti è passato da 153 milioni e 272 mila euro (2016) a 161 milioni e 162 mila euro (+ 7 milioni e 890 mila euro). Detto che lo scorso anno il "monte salari" complessivo (pubblico + privato) è stato di 522 milioni e 130 mila euro – quindi di oltre 20 milioni in più del 2016 quando l'importo aveva superato di poco i 510 milioni – e che, oltre ad essere cresciuto quello del privato è salito anche quello del pubblico, ci focalizziamo in prima battuta sulle performance delle imprese. IL PRIVATO: UN MONDO A DUE VELOCITÀ Come detto, a una crescita ridotta del numero di imprese private (+5) ha fatto seguito un discreto aumento dei dipendenti. Scendono le aziende che si occupano di agricoltura, silvicoltura e pesca (da 65 del 2016 a 62 del 2017) ma non il numero dei dipendenti impiegato (erano 45 e sono ancora 45). La "voce" che sale è quella del "monte salari", passato da circa 504 mila euro a 523 mila euro. Considerando i dieci settori più importanti per numero di imprese e dipendenti (escludiamo il manifatturiero in quanto lo abbiamo già stato esaminato, ndr), spicca il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli": tra il 2016 e il 2017 è sceso come numero di attività (da 1.118 a 1.070) e di dipendenti (da 1.424 a 1.405) ma non come "monte salari", passato da circa 60 milioni e 860 mila euro del 2016 a 61 milioni e 352 mila euro del 2017. Ad un aumento delle realtà che operano nella finanza e nelle assicurazioni (da 61 a 69) non è seguito quello della forza lavoro (erano 836 nel 2016, 773 nel 2017) e di conseguenza è diminuito il "monte salari" che anche nel 2017 ha proseguito il trend iniziato nel 2013: 36 milioni e 417 mila euro quando nel 2016 erano poco più di 40 milioni. La quarta forza in campo è quella delle attività professionali, scientifiche e tecniche, con un "monte salari" a fine 2017 di 27 milioni e 604 mila euro (erano 26 milioni e 249 mila euro 12 mesi prima), registrato nonostante uno piccolo schiacciamento del numero di dipendenti (dai 588 del 2016 si è passati a 579 del 2017). Sempre tra il 2016 e il 2017 il numero di attività è cresciuto di 12 unità: da 1.054 a 1.066. Il numero delle imprese che operano nelle costruzioni è rimasto invariato: 377. Sono però diminuiti i dipendenti (da 853 del 2016 a 848 del 2017) e il monte salari (22 milioni e 331 mila euro nel 2016, 21 milioni e 864 mila euro). Ad una sostanziale tenuta del numero di imprese che operano nelle "attività dei servizi di alloggio e ristorazione" (179 nel 2016, 178 nel 2017) ha fatto da contraltare la crescita dei dipendenti (814-841) e del monte salari (da 14 milioni e 360 mila euro del 2016 a 15 milioni e 241 mila euro dello scorso anno). Tre segni positivi per "noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese" (le aziende sono passate da 175 a 178, il numero di dipendenti da 630 a 653, l'assegno lordo da 12 milioni e 930 mila euro a 13 milioni e 988 mila euro) ma anche per "altre attività di servizi" (il numero di imprese, dalle 555 del 2016, sono diventate 569, i dipendenti da 408 a 418, il monte salari da 8 milioni e 152 mila euro a 8 milioni e 804 mila euro) e per "trasporto e magazzinaggio" (i 7 milioni e mezzo di salari del 2016 sono arrivati a 8 milioni e 300 mila euro; i dipendenti da 312 a 312, le imprese da 96 a 102). LO STATO E LA SPENDING REVIEW Più o meno come tra il 2015 e il 2016 (quando però c'era stata una riduzione dei dipendenti statali da 3.730 a 3.692 unità) anche tra il 2016 e il 2017 è cresciuto il monte salari del pubblico allargato e con lui anche la forza lavoro: al 31 dicembre 2017 gli impiegati sono risultati essere esattamente 3.714. Come detto, l'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dai lavoratori è aumentato, passando da 122 milioni e 432 mila euro del 2016 a 124 milioni e 303 mila euro dell'ultima rilevazione. Mentre tra il 2015 (121 milioni e 542 mila euro) e il 2016 era stato "rinforzato" di poco meno di un milione, tra il 2016 e il 2017 il "ritocco" è stato di quasi 2 milioni di euro. Zoomando i singoli settori, sotto il Governo Adesso.sm la Pubblica amministrazione è "salita" sia per impiegati (da 2.206 del 2016 a 2.227 del 2017) che per monte salari: i 66 milioni e 780 mila euro del 2016 sono diventati 68 milioni e 490 mila euro. Stesso trend per l'Istituto per la Sicurezza Sociale (37 milioni e 172 mila euro per i 986 dipendenti del 2016, 37 milioni e 642 mila euro per i 998 stipendiati del 2017). Tra il 2016 e il 2017 sono scese le retribuzioni lorde degli statali impiegati nei cantieri (da 6 milioni e 375 mila euro a 6 milioni e 98 mila euro), ma anche quelli dell'AASPL (da 1 milione e 257 mila euro a 1 milione e 197 mila euro) e delle Poste e telecomunicazioni (i 3 milioni e 33 mila euro sono diventati 2 milioni e 900 mila euro). All'AASS risultano infine meno stipendiati rispetto al 2016 (156 contro 152) ma il monte salari ha fatto registrare una crescita, passando da 5 milioni e 894 mila euro a 5 milioni e 949 mila euro. I DIPENDENTI PUBBLICI: QUASI I 2/3 SONO DONNE Sotto lo Stato lavorano 2.286 donne e 1.428 uomini. Nella PA e all'ISS lavorano più donne che uomini (nel primo caso sono 1.403 su un totale di 2.116, nel secondo 700 su 998). Misure invertite in AASPL e AASS dove troviamo rispettivamente 265 uomini su 290 e 125 su 152.