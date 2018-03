Il più giovane Capo di Stato per la più vecchia Repubblica

di Daniele Bartolucci Il più giovane Capo di Stato del mondo, nella più antica Repubblica della storia. La notizia dell'elezione di Matteo Ciacci alla Reggenza per il prossimo semestre insieme a Stefano Palmieri (per lui è già la seconda volta in pochi anni) non poteva passare inosservata. A maggior ragione dopo la "Reggenza Rosa" avviata pochi mesi fa sempre dal Governo targato Adesso.sm. E così tutti i media italiani e stranieri hanno raccontato di questo giovanissimo politico che, a soli 27 anni, è salito sul più alto scranno del potere costituzionale sammarinese, con un sorriso convincente ma anche una forte determinazione che gli ha permesso (ma anche a Civico 10, di conseguenza) di diventare uno dei perni su cui la coalizione è riuscita a fine 2016 a vincere le elezioni e sbaragliare la DC e il PSD in un colpo solo. Di questo hanno parlato, più o meno tutti i giornali, anche e soprattutto quelli italiani. Unica eccezione, finora, il programma satirico condotto da Luca e Paolo "Quelli che... dopo il TG" su Rai2. La notizia, ovviamente, è stata gestita fin dall'inizio con ironia e malizia, un "gioco" a cui Ciacci si è prestato, rispondendo comunque alle domande. Ma proprio perché erano domande "leggerine", le risposte non hanno lasciato il segno stavolta. Anzi, chiuso il collegamento, ecco la doccia fredda: "Dopo averlo ascoltato, ho rivalutato Di Maio", ha aggredito Vittorio Feltri in studio. Una battuta tagliente quanto maleducata, che probabilmente era il vero motivo per cui hanno invitato Feltri, ha ironizzato a sua volta più di un sammarinese sui social. A onor di cronaca, quando Giorgio Napolitano è venuto in visita a San Marino qualche anno fa, nessuno si è permesso di giudicarlo magari per l'età (avanzata in questo caso): era il Capo dello Stato dell'Italia. Ciacci (con Palmieri) sarà il Capo dello Stato di San Marino. In una sola parola: rispetto. Quello che è mancato e che non è mai troppo. I CURRICULUM DEI DUE NUOVI CAPITANI REGGENTI

Stefano Palmieri è nato a Serravalle il 18 settembre 1964. E' sposato con due figli. Ha conseguito la maturità nel 1983 presso l'istituto tecnico commerciale "Francolini Franceschi" di Santarcangelo di Romagna e lavora come bancario. E' stato membro del Consiglio Grande e Generale dal 2006 al 2012, è stato Sindaco di Governo e ha fatto parte della Commissione Finanze e del Consiglio dei XII. Come detto, ha già ricoperto la carica di Capitano Reggente nel semestre 1° ottobre 2009 – 1° aprile 2010. Nel 2016 è tornato in Consiglio Grande e Generale, eletto con Repubblica Futura. Fa parte della Commissione Affari Esteri e Finanze. Matteo Ciacci è nato a Borgo Maggiore il 5 maggio 1990. Ha studiato Giurisprudenza presso l'Università di Urbino. Ha collaborato con diversi quotidiani sammarinesi ed è stato radiocronista presso Radio San Marino, oltre ad essere iscritto all'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Oggi lavora come funzionario presso la sede del Movimento Civico 10, occupandosi di pubbliche relazioni, e segue l'attività politica. E' stato membro della Giunta di Castello di Città dal 2009 al 2014, nonché fondatore del Movimento Civico10, di è stato coordinatore dal 2013 fino al 2017. E' stato eletto in Consiglio Grande e Generale nel 2016 ed è stato nominato Capogruppo Consigliare di Civico10. E' membro del Consiglio dei XII, della Commissione Finanze, della Commissione Sanità, della Commissione Antimafia e dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.