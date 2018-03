Open Day il 23 e 24 marzo: si aprono le porte ai nuovi studenti da tutto il mondo

Porte aperte per potenziali matricole e curiosi il 23 e 24 marzo all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Nelle sedi di contrada Omerelli 20 e di Salita alla Rocca 44, entrambe nel centro storico del Titano, una maratona di mostre, testimonianze e seminari porterà infatti gli ospiti alla scoperta dei corsi di laurea previsti per l'anno accademico 2018 - 2019. Verranno così illustrati i percorsi formativi in Design, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio. Oltre a una novità: il nuovo corso di laurea in Comunicazione e Digital Media, calibrato per creare figure professionali in grado di affiancare professionisti, imprenditori e manager nella definizione di strategie destinate ai media digitali e internet. Una volta conseguita la laurea sarà quindi possibile operare con le opportune competenze come brand strategist, copywriter, social media manager, web designer e non solo. Il programma dell'Open Day 2018 si apre alle 9:15 di venerdì con la presentazione dei corsi di laurea, nei quali verranno illustrati piani didattici, organizzazione e prospettive di occupazione per gli studenti, con un calendario che prevede iniziative fino alle ore 18. Sabato, invece, le attività saranno distribuite fra le ore 10 e le 18. Ulteriori informazioni suo sito www.unirsm.sm.