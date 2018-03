“Nuove Idee Nuove Imprese”, al via il nuovo contest per chi promuove l’innovazione

di Daniele Bartolucci E' ai nastri di partenza l'edizione 2018 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che premia i progetti d'impresa innovativi promossa da nove realtà istituzionali e associative di Rimini e di San Marino. Il bando per le candidature resterà aperto fino al 26 maggio. Possono partecipare aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi, che intendono sviluppare in provincia di Rimini o a San Marino progetti innovativi. I premi: 1° premio 10.000 euro; 2° premio 6.000 euro; 3° premio 3.000 euro (per tutti i tre primi classificati verrà messa in palio anche l'iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese. Inoltre Banca Carim premierà i tre progetti vincitori con finanziamenti agevolati e valuterà il merito creditizio di tutti i progetti meritevoli. Premi speciali: i primi 3 gruppi classificati potranno partecipare gratuitamente ad un percorso di accelerazione presso Primo Miglio (acceleratore di startup responsabili). Al 1° classificato una postazione di coworking per sei 6 mesi offerta da Rimini Innovation Square. San Marino Innovation concederà gratuitamente un percorso di accelerazione per un periodo di 3 mesi, presso la propria sede, a due gruppi che intendano costituire una società a San Marino o che abbiano già costituito una società e vogliano trasferirne la sede a San Marino. Al concorso Nuove Idee Nuove Imprese è abbinato un percorso formativo gratuito, coordinato da docenti dell'Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini. Il corso ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze di base per creare i futuri imprenditori, alternando lezioni teoriche ad attività pratiche. Oltre alle lezioni, i concorrenti potranno usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale fornita dai docenti. E' infine previsto il sostegno scientifico-formativo di Deloitte & Touche S.p.A. su: Le proiezioni economico-finanziarie e Come creare un pitch di successo per la startup. Per candidarsi alla competizione è disponibile il modulo sul sito nuoveideenuoveimprese.it. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione al numero di telefono 0541 709096, o scriver ea Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.