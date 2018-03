San Marino, errata corrige su “Infortuni sul lavoro, guida pratica”

In riferimento all'articolo pubblicato sul numero 8 di San Marino Fixing di venerdì 2 marzo 2018 e intitolato "Infortuni sul lavoro, guida pratica su obblighi e doveri" (a pagina 4), comunichiamo ai lettori che il testo del documento aziendale ISS da cui è stato scritto il pezzo non è da considerarsi "definitivo" ma è ancora in fase di discussione e successiva approvazione dagli organismi preposti e che quindi non ha valore. Di conseguenza non sono ancora disponibili i nuovi moduli e le nuove procedure. Ci scusiamo con i lettori e con l'UOS Medicina del Lavoro erroneamente citata nell'articolo come artefice del documento predisposto invece da altra Unità e con il contributo di diversi professionisti ISS. Non appena il testo definitivo verrà ufficialmente licenziato, torneremo sull'argomento.