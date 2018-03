Blockchain e criptovalute, idee per le imprese

di Daniele Bartolucci Sono l'argomento del giorno, ne discutono investitori, istituzioni monetarie e perfino Governi: ma non tutti conoscono ancora bene criptovalute e blockchain, né le diverse opportunità che questi strumenti offrono, non solo ai privati ma anche alle imprese. Per questo Funny Gain e Bitcoinguru hanno organizzato un corso intensivo (vedi box a lato) per approfondire la materia e anche per fugare qualche dubbio. Oltre a sfatare i "miti" che fin dall'inizio si sono creati dietro questi strumenti innovativi. A partire dall'anonimato delle transazioni, che non è plausibile nel momento in cui il sistema di tracciabilità della blockchain è molto preciso e permette comunque di risalire all'identità del proprietario della criptovaluta. BLOCKCHAIN, OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE "Oggi la blockchain sta dimostrando di essere una vera disruptive technology", spiegano Guido Ricci e Gian Angelo Geminiani di Funny Gain, "non possiamo ancora sapere di quanto, ma di sicuro blockchain cambierà la nostra vita". Anche perché non riguarda solo i bitcoin: "Gli ambiti applicativi sono i più svariati ed ogni settimana sui media si legge di Governi, Istituzioni o Imprese che stanno facendo partire progetti basati su questa splendida tecnologia. In fondo, l'idea di avere a disposizione una tecnologia che ti fornisce un registro distribuito che memorizza a bassissimo costo tutte le transazioni avvenute, in modo sicuro cronologico ed immutabile è decisamente allettante. Blockchain rappresenta per le transazioni ciò che Internet ha rappresentato in questi anni per le informazioni: una vera e propria rivoluzione. Un cambio di paradigma". Anche per altri ambiti? "Certamente, tutti i processi in cui le informazioni debbano essere certificate possono essere gestiti tramite blockchain, anche nelle aziende produttive. Dal controllo qualità ai flussi di produzione", spiegano da Funny Gain, "fino alla possibilità di gestire internamente una propria moneta, per tutti gli scambi commerciali". Del resto interi settori economici si stanno oggi spostando verso la blockchain, anche quelli più istituzionali, come ad esempio i Marchi & Brevetti, ma anche l'intero ambito notarile, o, anche quello assicurativo. FUNNY GAIN: INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SAN MARINO Funny Gain è una delle prime startup incubate nel Parco Scientifico e Tecnologico San Marino-Italia e, come noto, si occupa di intelligenza artificiale: "Per noi è lo strumento attraverso il quale semplificare la vita ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è far si che siano le macchine a lavorare per loro e non il contrario. E' seguendo questa logica che sviluppiamo gli applicativi in ogni settore in cui operiamo. Dietro ad ogni progetto che sviluppiamo infatti c'è il nostro motore di intelligenza artificiale che si occupa della gestione e dell'automazione dei processi che amministriamo. In questi anni è stato applicato al settore della configurazione di prodotto, tracciabilità, analisi dati, automazione dei processi industriali e perfino video-game". "FACCIAMO ANCHE MINING E TRADING" "Siamo informatici da oltre 20 anni", spiegano Ricci e Geminiani, "e ci siamo approcciati a tecnologie simili a quelle di blockchain già nel 2007, quando abbiamo lavorato come ricercatori con l'Università di Bologna (Dipartimento di scienze degli alimenti) sviluppando un progetto di tracciabilità e rintracciabilità per produttori ortofrutticoli della IV Gamma. Il progetto si basava su un cluster di nodi distribuiti sul territorio, che si scambiavano informazioni crittografate mediante liste di accesso. Nel 2009 abbiamo scoperto il progetto blockchain su cui si fondano i bitcoin e siamo rimasti affascinati dalle potenzialità della tecnologia. Negli ultimi 14 mesi inoltre ci siamo dedicati assiduamente a questi ambiti, sviluppando specifici software e dedicandoci ad attività di mining e trading (come ad esempio il progetto coinmule), inserendo così blockchain e criptovalute tra le nostre attività". L'EVENTO DEL 24 MARZO Si terrà sabato 24 marzo il primo "Bitcoin day" a San Marino: una giornata interamente dedicata al mondo dei bitcoin e di blockchain, dalla A alla Z, da zero a "guru". Un viaggio completo, una full immersion, sull'universo delle criptovalute e della blockchain, la rivoluzionaria tecnologia alla base dei bitcoin. Il corso è rivolto a chi non conosce le criptovalute o ne ha sentito parlare e vuole approfondirne il tema. Si comincerà rispondendo alle domande "classiche" sulle criptovalute: cosa sono, quanto valgono e come è possibile guadagnare investendo. Saranno illustrati i falsi miti che si leggono sui bitcoin, le modalità con cui si "crea" una criptovaluta e sarà possibile toccare con mano un server che fa "mining". Un focus poi sul trading tradizionale, i diversi tipi di wallet ed exchange, per finire con le ICO e gli arbitraggi. I relatori saranno professionisti di Funny Gain, startup innovativa incubata nel Techno Science Park, che da anni si occupa di intelligenza artificiale, chat bot e mining di criptovalute. "La vera rivoluzione è la tecnologia che sta alla base delle criptovalute, ovvero Blockchain - spiega Guido Ricci, founder e CIO di Funny Gain e Bitcoin Guru - . Un database distribuito inventato nel 2008 da uno pseudonimo, Satoshi Nakamoto. Nei prossimi anni, molto vicini, diversi mercati verranno rivoluzionati dalla blockchain: dal settore bancario, alle assicurazioni, avvocati, notai e sanità, solo per fare degli esempi. Chi conosce blockchain ed il suo funzionamento oggi, avrà un importante vantaggio competitivo nei mercati di domani, per sfruttarne tutte le potenzialità". Appuntamento dunque per il 24 marzo a Dogana di San Marino, in Via Tre Settembre 99 presso il Techno Science Park, per informazioni e registrazioni: www.bitcoinguru.online, biglietti scontati per i primi iscritti. Al termine del corso i partecipanti conosceranno il mondo delle criptovalute, saranno in grado di capire, analizzare e discutere il tema del momento, oltre che decidere in maniera autonoma e più informata se investire e in che modo cogliere le opportunità del mercato.