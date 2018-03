Bookstones, gli ebook del Centro Sammarinese di Studi Storici

È del 2016 l'accordo firmato tra il Centro Sammarinese di Studi Storici e la casa editrice Bookstones per l'edizione dei Quaderni, la collana che raccoglie le migliori iniziative di ricerca del Centro. Un accordo che presenta per la prima volta una grande innovazione, la produzione di ebook. Il libro digitale offre notevoli vantaggi: economicità, velocità di realizzazione, distribuzione mondiale, risparmio. È uno dei modi per continuare a pubblicare in tempi in cui le risorse per l'editoria sono sempre meno.